Индиец записал рекордно длинную песню. Она длится больше 138 часов

На создание трека ушло несколько лет.

С 2013 по 2018 год средняя продолжительность песен в чарте Billboard Hot 100 сократилась с 3 минут 50 секунд до примерно 3 минут 30 секунд. Эта тенденция сохраняется и по сей день – за некоторыми исключениями. На фоне укорачивающихся песен заметно выделился Джагадиш Пиллаи – индийский писатель, исследователь и мотивационный оратор.

В апреле он сочинил, записал и смикшировал невероятно длинный трек. Песня длительностью 138 часов 41 минута и 20 секунд была отмечена Книгой рекордов Гиннесса как самый длинный трек в истории.

Трек основан на поэтическом произведении «Шри Рам Чарит Манас», от которого и получила свое название. Сообщается, что подходящую тему для записи Пиллаи начал искать еще в 2016 году. После многих месяцев исследований попытка официально началась три года спустя, в 2019 году.

53-летний мужчина простоял в планке почти 10 часов. Это рекорд читать

Реклама

Выполнение этой невероятной задачи заняло у Пиллаи несколько лет: все так затянулось в том числе из-за пандемии.

Эпическая поэма «Шри Рам Чарит Манас» (также известная как «Тулсидас Рамаяна») написана на языке авадхи, народной форме хинди, на которой в основном говорят в регионе Авад. Произведение состоит из семи эпизодов.

Поэма основана на широко известной Рамаяне, одном из двух фундаментальных эпических текстов индуизма вместе с Махабхаратой. Работа повествует о деяниях легендарного принца Рамы, седьмого аватара Вишну.

Место, где доктор Пиллаи поставил рекорд, имеет особое значение, поскольку город Варанаси, расположенный в Северной Индии, выделяется как духовный центр приверженцев индуизма. Варанаси часто упоминался в эпических сагах, а еще это один из самых старейших населенных городов планеты. По словам Пиллаи, он не только хотел побить рекорд, но и повысить духовное и образовательное значение города Варанаси.