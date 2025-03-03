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Индийские фермеры пришли на митинг с крокодилом

Индийские фермеры пришли на митинг с крокодилом

При помощи рептилии они хотели сказать об опасностях на работе.

Фермеры из индийского штата Карнатака устроили неожиданную акцию протеста, прихватив с собой крокодила. Жители деревни Гоббур обнаружили рептилию неподалеку от своего поля близ реки Бхима и привезли ее к офису энергетической компании Gescom на телеге, запряженной волами. Привязав крокодила веревками, они использовали его как пример опасности, с которой сталкиваются люди, работая по ночам, поскольку компания снабжает электричеством насосы для полива полей исключительно в ночное время.

Один из фермеров встретил крокодила на своем участке, когда ночью поливал посевы. В знак протеста фермеры решили привлечь внимание к своим проблемам именно таким оригинальным способом.

Получив известие о таком странном митинге, полиция прибыла на место и убедила фермеров передать крокодила сотрудникам лесного хозяйства. Рептилия, которой примерно десять лет, была доставлена в мини-зоопарк города Гулбарга, где подтвердили, что она осталась невредимой.

Ранее сообщалось, что в Индии крокодил убил мужчину, который справлял нужду у водоема.

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