В Индии собираются засевать облака, чтобы спасти Нью-Дели от смога

Эту меру уже раскритиковали экологи.

Нью-Дели неизменно возглавляет список мировых с худшим качеством воздуха в мире. Каждую зиму город окутывает токсичная пелена смога от сожжения стерни (остатки стеблей злаков после сбора урожая) близ города, выхлопных и промышленных газов. В целом, согласно экологам, 10 из 15 самых загрязненных городов мира находятся в Индии. Неудивительно, что учёные пытаются найти самые разные решения проблемы загрязнения воздуха в стране.

Саччида Нанд Трипати, профессор устойчивой энергетики Индийского технологического института (ИИТ) в Канпуре, рассказал, что самолеты, оснащенные посевным оборудованием, теперь будут использоваться для вызывания осадков в столице.

«Даже очень умеренный дождь эффективно снижает загрязнение», – Саччида Нанд Трипати.

Уровни загрязняющих веществ PM2,5 – вредных и вызывающих рак микрочастиц, которые попадают в кровоток через легкие – в Нью-Дели нередко более чем в 30 раз превышают пределы, допустимые Всемирной организацией здравоохранения.

Вдыхание такого загрязненного воздуха может иметь катастрофические последствия для здоровья. По данным ВОЗ, длительное воздействие может спровоцировать инсульты, болезни сердца, рак легких и респираторные заболевания. Среднестатистический житель города может умереть почти на 12 лет раньше из-за загрязнения воздуха, говорится в докладе Института энергетической политики Чикагского университета.

Правительство Дели было вынуждено объявить об экстренном закрытии школ, а также запретить сборку и въезд дизельных автомобилей в город, чтобы улучшить качество воздуха. Но поскольку эти попытки не принесли большого результата, правительство попросило Индийский институт технологии Канпура подготовить засев облаков.

Засев облаков – это добавление в облака реагентов (например, твёрдой углекислоты, иодистого серебра и других), которое изменяет их фазовое состояние. Частицы становятся центрами кристаллизации и способствуют выпадению осадков. Обычно засев облаков применяется для увеличения количества осадков (дождя и снега), но заодно широко используется в аэропортах с неблагоприятными погодными условиями для подавления града или тумана.

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Трипати объяснил, что засев облаков раньше давал положительные результаты и «не показал каких-либо побочных эффектов, где бы он ни применялся». По его словам, власти ждут разрешений от различных государственных органов и благоприятных погодных условий, прежде чем они смогут реализовать план засева.

Точные затраты на проект не разглашаются, но индийские СМИ предположили, что они могут достигать 10 миллионов рупий (120 тысяч долларов США) для засева 100 квадратных километров.

Сунил Дахия, аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха, объяснил, что искусственный дождь не является «окончательным решением» проблемы загрязнения воздуха.

«Облегчение, которое принесет засев облаков, будет недолгим, поскольку когда дождь закончится, в атмосферу снова проникнут загрязненные воздушные масса, что быстро понизит качество воздуха обратно до опасного уровня», – Сунил Дахия.

Он добавил, что решать проблему необходимо сокращением выбросов парниковых газов.

«Перенаправление наших усилий на этот стратегический подход имеет решающее значение для устойчивого и значимого улучшения качества воздуха», – говорит Дахия.

Но Трипати считает, что эту технологию «стоит попробовать», тем более что прочие меры пока не увенчались успехом.

Два года назад в Дели открыли первую башню для борьбы против смога – гигантскую вентиляторную систему, но сооружение стоимостью два миллиона долларов оказалось неэффективным, а его воздействие ограничивалось радиусом всего лишь 50 метров.