Индонезия может начать принимать карты «мир» для оплаты туристического сбора

Начиная с февраля этого года, власти индонезийского острова Бали начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта.

Власти Индонезии рассматривают возможность включить российскую платежную систему «Мир» в качестве способа оплаты туристического сбора на острове Бали, об этом заявил Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

По словам чиновника, план может быть осуществлён уже в августе.

Сейчас взнос за туристическое посещение острова составляет 150 тысяч индонезийский рупий – примерно 800 рублей по нынешнему курсу. Плата была введена с 14 февраля этого года с целью повышения качества туризма в стране.

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Некоторые эксперты, однако, считают, что запуск прямых рейсов между Россией и Индонезией может привлечь больше туристов в островное государство. В посольстве Индонезии говорят, что этот вопрос ещё обсуждается.

Индонезия остаётся популярным маршрутом среди россиян. В первом квартале 2024 года страну посетили 51 000 туристов, при этом 90% из них выбирали отдых на Бали.