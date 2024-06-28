авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Индонезия может начать принимать карты «мир» для оплаты туристического сбора

Фото: Артышко Алексей Вячеславович / фотохостинг Russian Traveler

Начиная с февраля этого года, власти индонезийского острова Бали начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта.

Власти Индонезии рассматривают возможность включить российскую платежную систему «Мир» в качестве способа оплаты туристического сбора на острове Бали, об этом заявил Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

По словам чиновника, план может быть осуществлён уже в августе.

Сейчас взнос за туристическое посещение острова составляет 150 тысяч индонезийский рупий – примерно 800 рублей по нынешнему курсу. Плата была введена с 14 февраля этого года с целью повышения качества туризма в стране.

Некоторые эксперты, однако, считают, что запуск прямых рейсов между Россией и Индонезией может привлечь больше туристов в островное государство. В посольстве Индонезии говорят, что этот вопрос ещё обсуждается.

Индонезия остаётся популярным маршрутом среди россиян. В первом квартале 2024 года страну посетили 51 000 туристов, при этом 90% из них выбирали отдых на Бали.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024