Индус спас жизнь раненому журавлю и стал его лучшим другом

Мужчина неразлучен с птицей.

В Индии местный житель по имени Ариф стал лучшим другом индийскому журавлю, которому до этого спас жизнь. Сотрудник индийской административной службы Аваниш Шаран опубликовал в сети видео, которое подтверждает удивительную связь Арифа и журавля. По словам Шарана, мужчина спас раненую птицу в 2022 году, после чего они стали неразлучны.

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На кадрах видео Ариф едет на скутере и за ним следует журавль. Пользователей сети поразила история этой необычной дружбы. «Настоящая любовь и настоящее сострадание — да здравствует эта дружба!», — написал один из комментаторов. «У любви нет границ», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что в штате Айова (США) 17-летний Джо Сэлмон спас 83-летнего Томаса Ли и его собаку по кличке Купер из ледяного озера.