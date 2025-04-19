авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Иностранцы пожаловались на нехватку мест в питерских гостиницах

Иностранцы пожаловались на нехватку мест в питерских гостиницах

В майские праздники в Россию устремились туристы из стран Азии и Ближнего Востока.

 Иностранным туристам не хватило мест в гостиницах Питера в майские праздники, пожаловались туроператоры «Вестнику АТОР». 

Начало навигации в Санкт-Петербурге, открытие фонтанов в Петергофе и праздничные мероприятия в честь 9 мая стали основной причиной популярности этого направления во время длинных выходных. Чаще всего в Россию в майские праздники отправляются гости из Белоруссии, постсоветских стран, Индии, Китая и ОАЭ, пояснили туроператоры. 

К сожалению, большинство гостиниц в популярных городах оказались раскуплены к началу праздников российскими туристами – особенно речь идёт о премиальных отелях в Петербурге — поэтому многим иностранным гостям мест не хватило. При этом стоимость номеров поднялась на 20-40%. 

Также наблюдаются проблемы с количеством билетов на «Сапсаны» и самолеты между Москвой и Санкт-Петербургом. По причине дефицитов даже пришлось развернуть некоторые туристические группы из Индии, с сожалением констатировали турагенты. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025