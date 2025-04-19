Иностранцы пожаловались на нехватку мест в питерских гостиницах

В майские праздники в Россию устремились туристы из стран Азии и Ближнего Востока.

Иностранным туристам не хватило мест в гостиницах Питера в майские праздники, пожаловались туроператоры «Вестнику АТОР».

Начало навигации в Санкт-Петербурге, открытие фонтанов в Петергофе и праздничные мероприятия в честь 9 мая стали основной причиной популярности этого направления во время длинных выходных. Чаще всего в Россию в майские праздники отправляются гости из Белоруссии, постсоветских стран, Индии, Китая и ОАЭ, пояснили туроператоры.

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К сожалению, большинство гостиниц в популярных городах оказались раскуплены к началу праздников российскими туристами – особенно речь идёт о премиальных отелях в Петербурге — поэтому многим иностранным гостям мест не хватило. При этом стоимость номеров поднялась на 20-40%.

Также наблюдаются проблемы с количеством билетов на «Сапсаны» и самолеты между Москвой и Санкт-Петербургом. По причине дефицитов даже пришлось развернуть некоторые туристические группы из Индии, с сожалением констатировали турагенты.