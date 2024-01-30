Иностранка пыталась нелегально вывезти из России рог вымершего носорога

Возраст окаменелости оценивается в 15 тысяч лет.

Иностранку задержали при попытке вывезти через пункт пропуска в Амурской области редкий палеонтологический артефакт возрастом около 15 тысяч лет, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

«Женщина планировала перевезти в свою страну три фрагмента рога вымершего шерстистого носорога общим весом более 3 кг. Согласно выводам исследования Института геологии и природопользования ДВО РАН (Благовещенск), вывозимый палеонтологический образец подобной сохранности очень редок», – говорится в сообщении.

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Стоимость контрабандного объекта на рынке оценивается почти в 1,8 миллиона рублей. Подозреваемой грозит заключение до семи лет и штраф до миллиона рублей.

Гражданство женщины не называется. Также не уточняется, как ей удалось заполучить артефакты.

Шерстистые носороги (Coelodonta antiquitatis) обитали в Северном полушарии в эпоху великих оледенений (300-10 тысяч лет назад) и входили в состав «мамонтовой фауны». В отличие от современных носорогов, живущих в тёплом климате, они были покрыты плотным слоем шерсти.