Инсталляции из света: выставка зарубежного дуэта художников проходит в Нижнем Новгороде

Выставка дуэта художников NONOTAK под названием «Light Isolation» открыта в мультимедийном арт-пространстве ЦЕХ * и продлится до 13 апреля.

В Нижнем Новгороде продолжается уникальная выставка-инсталляция всемирно известного дуэта художников NONOTAK. Визуалист Ноэми Шипфер из Франции и её японский коллега архитектор-музыкант Таками Накамото представили три инсталляции в рамках выставки Light Isolation.

Персональная выставка художников, которые в мире мультимедийного искусства уже имеют культовый статус – большое событие для культурной жизни города. В портфолио NONOTAK множество значимых международных проектов: персональная выставка в Каннах, сет-дизайн для кинофильма «Джон Уик 4», постоянная инсталляция в метро в Токио.

Впервые в пространстве ЦЕХ * представлено сразу три инсталляции дуэта, которые ранее не экспонировались в России:

DUAL – в туманной атмосфере 60 четко очерченных объемных световых линий создают единую пространственную хореографию, которая точно синхронизирована с звуковым оформлением. Разработанная как путешествие, инсталляция вызывает разнообразие контрастных эмоций, плавно переходя от темных моментов к ощущению спокойствия.

ORION V.2 – аудиовизуальное произведение, которое играет с прямым и косвенным освещением. Распространяясь в глубину пространства, инсталляция превращает свет в графические формы, создавая тонкий баланс между абстракцией и структурой.

DAYDREAM V.7 – инсталляция, создающая искажения пространства. Взаимосвязь пространства и времени, ускорения, сжатия, сдвиги и метаморфозы стали лексическим полем проекта. Инсталляция погружает зрителя в кратковременное отрешение от реальности. Зритель имеет возможность пересечь инсталляцию, чтобы взглянуть на нее с другой точки зрения.

Каждая из них позволяет исследовать то, как свет трансформирует пространство, вызывает эмоции и погружает зрителей в абстрактные, эфемерные миры.

Фото: ГеоПро

Ноэми Шипфер, присутствовавшая на открытии в Нижнем Новгороде в феврале, отметила, что по задумке авторов выставка рассказывает о многогранном понимании света и его взаимодействии с пространством:

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«Для этого проекта мы собрали комбинацию работ, которая максимально полно проявляет разные возможности света: первая инсталляция демонстрирует работу с объемным светом, вторая – с прямым и непрямым, а третья — с искажением пространства».

Креативный директор компании dreamlaser и генеральный продюсер пространства Антон Колодяжный поблагодарил команду проекта и аудиторию за интерес к проектам ЦЕХа *:

«Такой проект, как выставка NONOTAK – это яркий пример того, для чего вообще нами был создан ЦЕХ *. Дать широкой аудитории возможность познакомиться и повзаимодействовать с работами лучших мультимедийных художников со всего мира — это главная задача нашего пространства».

Фото: ГеоПро

Кстати, в Санкт-Петербурге в пространстве «Цистерна х Т-Банк» сейчас проходит еще одна персональная выставка дуэта NONOTAK – Night Expansion. Она продлится до 11 мая и станет тизером к фестивалю INTERVALS, который пройдет в Нижнем Новгороде в апреле.А сама выставка Light Isolation завершится 13 апреля.

Фото: Никита Духник