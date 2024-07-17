Ищейка поймала мужчину, который пытался провезти 830 000 долларов в багаже

Полиция установила, что гигантская сумма была добыта незаконным путём.

Служебная собака аэропорта Голд-Кост в Квинсленде, Австралия обнаружила в багаже одного из пассажиров 830 тысяч австралийских долларов (почти 50 миллионов российских рублей в пересчете по нынешнему курсу), сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл ещё в марте этого года. 34-летний мужчина планировал вылететь в город Мильдура в штате Виктория, но привлек внимание собаки-ищейки, которая оповестила о подозрительном пассажире службу безопасности аэропорта.

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Полиция изъяла из сумки пассажира 830 000 долларов наличными Фото: Австралийская федеральная полиция (AFP)

Мужчина был арестован по подозрению в приобретении денег незаконным путем. Позже подозреваемому было предъявлено обвинение по обращению с наличными или имуществом, полученными вследствие уголовного преступления на сумму 100 000 долларов или более. Максимальное наказание за преступление подобного рода в Австралии достигает 10 лет лишения свободы. На этой неделе мужчина ожидает приговора суда.

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