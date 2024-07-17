авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Ищейка поймала мужчину, который пытался провезти 830 000 долларов в багаже

Фото: mrccos / Flickr

Другая собака-ищейка – Боби в аэропорту Колорадо-Спрингс

Полиция установила, что гигантская сумма была добыта незаконным путём.

Служебная собака аэропорта Голд-Кост в Квинсленде, Австралия обнаружила в багаже одного из пассажиров 830 тысяч австралийских долларов (почти 50 миллионов российских рублей в пересчете по нынешнему курсу), сообщает Daily Mail. 

Инцидент произошёл ещё в марте этого года. 34-летний мужчина планировал вылететь в город Мильдура в штате Виктория, но привлек внимание собаки-ищейки, которая оповестила о подозрительном пассажире службу безопасности аэропорта. 

Фото: Австралийская федеральная полиция (AFP)
Полиция изъяла из сумки пассажира 830 000 долларов наличными

Мужчина был арестован по подозрению в приобретении денег незаконным путем. Позже подозреваемому было предъявлено обвинение по обращению с наличными или имуществом, полученными вследствие уголовного преступления на сумму 100 000 долларов или более. Максимальное наказание за преступление подобного рода в Австралии достигает 10 лет лишения свободы. На этой неделе мужчина ожидает приговора суда. 

Ранее в Московском аэропорту Шереметьево у россиянок изъяли 504 предмета роскоши на 21 миллион рублей. Женщины летели в Таиланд транзитом через Китай. Таможенникам они представились родственницами и сказали, что обнаруженные камни являются просто «стекляшками» и не представляют ценности.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024