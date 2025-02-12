Искателя сокровищ отправили в тюрьму: он отказывается говорить, где лежит корабль с золотом

Томми Грегори Томпсона обнаружил затонувший S.S. Central America ещё в 1988 году, но так и не раскрыл местонахождение ценного груза.

В 1857 году во время урагана затонуло судно SS Central America. Оно направлялось из Калифорнии в Нью-Йорк с четырьмя сотнями пассажиров и 21 тонной золотых самородков и монет на борту. Трагедия вызвала немало паники на финансовом рынке США.

Через сто с лишним лет исследователю Томми Грегори Томпсону и его команде удалось просканировать дно вблизи берегов Южной Каролины с помощью сонара и обнаружить знаменитый «корабль с золотом».

Томми Томпсон держит золотую монету номиналом 50 долларов, найденную на месте крушения судна S.S. Central America. Ноябрь 1989 года Фото: Lon Horwedel/The Columbus Dispatch via AP

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Часть золота, обнаруженного на борту, была использована для чеканки 500 монет стоимостью около 2,5 млн долларов (примерно 240 млн рублей). Но власти настаивают, что Томпсон должен был раскрыть им местонахождение монет. Однако исследователь лишь обмолвился, что передал сокровища в траст в Белизе – на этом все подробности закончились. За это бывший искатель сокровищ и попал в тюрьму: в 2015 году его обвинили в неуважении к суду за отказ сотрудничать с властями.

Томпсон провёл в тюрьме 10 лет. В конце января 2025-го года окружной судья Огайо принял решение отменить приговор 72-летнему исследователю. Слуга правосудия отметил, что вряд ли лишение свободы может хоть как-то повлиять на молчание Томпсона. Тем не менее, мужчина всё ещё остаётся в тюрьме – в течение следующих двух лет ему придётся отбывать ещё один срок за неуважение к суду, в этом случае – уголовный.

В дополнение ко всему, Томпсон столкнулся с иском от инвесторов, которые снабдили его экспедицию много лет назад. Более того, он вынужден каждый день платить штраф в размере 1000 долларов за своё упрямство. За всё время срока на его счету накопилось уже 3,335,000 тысяч долларов штрафных санкций – что гораздо больше самой стоимости укрываемых им монет.