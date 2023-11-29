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Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной миссии NASA

Фото: NASA

Неожиданные выводы сделала нейросеть от Google.

Нейросеть от компании Google (США) посчитала подделкой одну из фотографий лунной миссии NASA. Об этом руководитель по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко рассказал президенту России Владимиру Путину на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта (ИИ)».

По словам Герасименко, распознавая изображение, ИИ выделил красным почти все объекты на фотографии, указав их как подделки. При этом снимки китайского лунохода нейросеть от Google сочла настоящими. Глава Сбербанка Герман Греф заметил, что вывод о подделке сделала нейросеть из США, а не из России, что позволяет избежать предвзятости.

Ранее в NASA объявили о создании исследовательской группы, занимающейся неопознанными летающими объектами (НЛО).

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