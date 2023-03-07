Искусственный интеллект, возможно, обнаружил новую картину Рафаэля

Система показала 97-процентную вероятность того, что центральную часть полотна создал знаменитый мастер Эпохи Возрождения.

Уроженец Чикаго Энтони Айерс в 1995 году купил в антикварном магазине в Лондоне за 30 тысяч долларов картину, известную как «Мадонна Флаже». Картина привлекла Айерса из-за схожести с работами итальянского живописца эпохи Высокого Возрождения Рафаэля Санти, и четыре года назад Айерс поручил фирме, работающей с искусственным интеллектом проверить, не принадлежит ли его картина кисти знаменитого мастера.

Компания Art Recognition использовала свое программное обеспечение для машинного обучения, чтобы изучить мазки и с высокой вероятностью определить, что знаменитый итальянец мог нарисовать лица Девы Марии и младенца Иисуса. Для проверки подлинности картины фирма вбила в базу данных ИИ миллионы произведений искусства.

Рафаэль умер в Риме в 1520 году, оставив после себя около 200 работ, каждая из которых сейчас стоит миллионы долларов. Вслед за своим учителем Перуджино Санти создал развернутую галерею образов Марии с младенцем, которые отличаются большим разнообразием композиционных приемов и психологических настроений.

«Мадонна Флаже» изображает Деву Марию, держащую младенца Иисуса. На картине также присутствуют двоюродная сестра Марии Елизавета и молодой Иоанн Креститель.

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Мадонна Конестабиле. Работа Рафаэля, хранящаяся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге Фото: Рафаэль Санти

В 2022 году Айерс скончался в возрасте 64 лет, но его дело продолжила жена Дона Турко. По ее словам, муж всегда чувствовал причастность Рафаэля к созданию «Мадонны Флаже».

Команда Art Recognition сначала обучила свой ИИ понимать разницу между настоящими работами Рафаэля и подделками. Затем программа приступила к работе, проанализировав 16 частей «Мадонны Флаже» и картины в целом. Тепловая карта показала, что лица Марии и Иисуса на 96,57% и на 96,24% сходны с работами Рафаэля, тогда как остальная часть картины, вероятно, была создана кем-то другим.

Картина теперь находится в хранилище на окраине Чикаго после столетий путешествий по всему миру.

«Технический и историко-художественный анализ позволяют предположить, что ядро этой картины, вероятно, было разработано Рафаэлем с очевидным участием в работе меньшей, второстепенной руки», – говорит почетный профессор истории искусств Пенсильванского университета Ларри Сильвер.

Айерс потратил на найм специалистов более 500 тысяч долларов, однако его усилия точно не прошли даром. Последний шедевр Рафаэля под названием «Голова музы» был продан на аукционе в 2009 году за 48 миллионов долларов.