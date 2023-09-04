Исландия возобновляет китобойный промысел после временных ограничений

Страна сняла ограничение на отлов финвалов.

В июне Исландия ввела временный запрет на охоту на финвалов (Balaenoptera physalus), которых также называют сельдяными китами – вторых по величине животных планеты после синих китов (Balaenоptera musculus). Но теперь власти страны снова разрешили их отлов, хотя и с ужесточением требований к методам охоты.

По оценкам Продовольственного и ветеринарного управления Исландии в майском отчете, 67% из 58 китов, пойманных китобойными лодками, довольно быстро умерли или потеряли сознание. Но в отчете упоминается, что в других китов стреляли больше одного раза (вплоть до четырех выстрелов), прежде чем они погибли. Согласно исландским стандартам, это негуманный способ умерщвления китов.

Из-за этого в июне Исландия приостановила китобойный промысел, чтобы найти более гуманные способы отлова финвалов. Министерство продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства заявило, что новые правила будут включать более строгие требования к охотничьему снаряжению и методам охоты. В министерстве заявили, что Управление продовольствия и ветеринарии и Управление рыболовства будут вместе работать над надзором за китобойным промыслом.

Группа по защите прав животных Humane Society International осудила этот шаг.

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«В любом случае гарпунная охота на китов в море – это жестокая и кровавая расправа, и никакие модификации этого не изменят», – говорится в сообщении Humane Society International.

Международная китобойная комиссия (IWC) ввела запрет на коммерческий китобойный промысел в 1980-х годах из-за сокращения популяции этих морских млекопитающих. Исландия присоединилась к запрету в 2002 году, но всё-таки возобновила китобойный промысел в 2006-м.

Наряду с Норвегией и Японией, Исландия является одной из немногих стран, до сих пор практикующих коммерческий китобойный промысел. В стране действуют ежегодные квоты на добычу финвалов, а рыбакам, которые охотятся на гигантских морских млекопитающих, разрешено вести промысел в ее водах. Страна экспортирует большую часть китового мяса в Японию, но спрос там снизился с тех пор, как Япония вышла из IWC.

«Здесь, в Исландии, почти никто не ест китовое мясо. Люди не хотят этого, люди не хотят убийства этих животных. Это плохо для Исландии, это плохо для планеты», – заявил Мика Гарен, активист климатической кампании и режиссер документального фильма «Последний китобойный промысел».

Он добавил, что планирует с другими активистами подать в суд на правительство Исландии, чтобы заблокировать эту практику.