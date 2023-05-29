Испанец с церебральным параличом пробежал марафон и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Ему предрекали жизнь в вегетативном состоянии.

Испанец Алекс Рока Кампильо в 2019 году пробежал марафон за 5 часов 50 минут и 51 секунду. Теперь он получил запись в Книге рекордов Гиннеса, как самый быстрый человек с церебральным параличом, сумевший пробежать марафон.

У 32-летнего Кампильо 76-процентный паралич тела. Заболевание, вызванное герпетическим вирусным энцефалитом, диагностировали когда ему было всего шесть месяцев. Медики объяснили родителям, что мальчика ждет смерть в раннем возрасте, либо вегетативное состояние. Однако у Алекса были другие планы на жизнь – он не только выжил, но и начал заниматься спортом.

«Я начал играть в футбол, когда был маленьким, в школе, но бросил, потому что у меня была очень маленькая устойчивость при ходьбе и беге. Потом пробовал теннис и лыжи, а потом уже 15 лет и по сей день тренируюсь в команде людей с ДЦП», – Алекс Рока Кампильо.

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В преддверии Барселонского ежегодного марафона Алекс пробежал несколько полумарафонских и других дистанций. Он с трудом описывает эмоции, которые испытал после того, как пересек финишную черту.

«Я так гордился своей командой, своей жизнью и в целом своим желанием показать миру, что мое тело не мешает мне совершать великие дела. При правильном отношении, силе воли и мотивации можно добиться многого», – говорит Алекс.

По словам Кампильо, он живет с девизом «Ты сам устанавливаешь свои пределы». Он добавляет, что никто не может сказать тебе, что ты на что-то не способен.

Алекс Рока Кампильо на барселонском марафоне Фото: Guinness World Records

Получив запись в Книге рекордов Гиннесса, он сказал: «Для меня установить этот рекорд неописуемо, я надеюсь, что он не последний. Я хочу посвятить его всем, кто думает, что не может что-то сделать или напуган, и тем, кто сталкивается с небольшими проблемами и чувствует, что не может продолжать распахивать двери и сражаться.

Я посвящаю его тем, кто продолжает бросать вызов себе и своему телу. Продолжайте верить в себя, потому что при позитивном настрое мы можем достичь больших успехов. Если мы чего-то не можем добиться, возможно, нужно попробовать еще раз».