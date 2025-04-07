Испания решила свернуть программу «золотых виз»

Она позволяла получать вид на жительство путем покупки недвижимости.

Испания объявила о завершении программы «золотых виз», благодаря которой иностранные граждане могли приобрести вид на жительство путем покупки недвижимости. Ранее инвесторы, вложившие в испанскую экономику минимум € 500 000, включая покупку жилья, получали право проживать и работать в стране.

С момента старта программы в 2010 году ей воспользовались около 14,5 тысяч человек, в основном из Китая и России. Однако приток инвестиций в недвижимость привел к стремительному росту цен на жилье, особенно в крупных городах и курортных районах, таких как Мадрид, Барселона, Малага, Балеарские острова, Аликанте, Жирона и Валенсия. Это сделало жилье менее доступным для самих испанцев.

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Под влиянием требований Евросоюза, направленных на повышение доступности жилья для местных жителей, ряд стран начали отказываться от подобных программ. После Ирландии, где «золотые визы» уже были упразднены, и Португалии, где условия их выдачи стали жестче, Испания также приняла решение свернуть эту практику.

Ранее сообщалось, что Италия тоже приостановила действие программы Investor Visa for Italy («золотых виз») для россиян и белорусов.