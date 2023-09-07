Исследования: каждый пятый хозяин разрешает собаке спать в своей кровати

Это, кстати, небезопасно.

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, как привычки хозяев животных влияют на их здоровье. Оказалось, что каждый пятый человек разрешает собаке спать в своей кровати, а почти каждый второй — вылизывать ему лицо. Это может привести к передаче разных опасных инфекций, говорится в статье, опубликованной в издании The Conversation.

По данным опроса, который провели сотрудники Технологического университета Суинберна, 18% владельцев собак пускают их свою кровать и разрешают там спать, а 45% не против того, что собака лижет им лицо. Точно так же 45% хозяев кошек разрешают им сидеть в кухонной раковине, где потом моют посуду, овощи и фрукты.

Ученые напомнили людям, что такие привычки могут привести к серьезным последствиям. Животные способны заразить человека более 70 различными болезнями — так называемыми зоонозами. Собаки обычно передают возбудители заболеваний через слюну, а кошки — через частицы фекалий. Также они способны заражать хозяев через царапины и укусы. Все животные — и кошки, и собаки — могут переносить золотистый стафилококк, устойчивый к антибиотикам.

По этой причине исследователи призвали не пускать питомцев в постель и в раковину и не целовать их: это максимально повышает риск заражения зоонозной инфекцией. В качестве примера ученые привели случай женщины из Японии, которая заразилась менингитом после того, как поцеловала морду своей собаки.

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