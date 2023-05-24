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Исследования показали, что люди не жалеют о своих изменах

Фото: Antonio Guillem

Ученые выпустили новый отчет о психологии неверности.

Обширный опрос ставит под сомнение широко распространенные представления о неверности, особенно о мотивах и опыте изменщиков. Отчет об опросе опубликован в журнале Archives of Sexual Behavior.

Стоит отметить, что опрос проводился среди людей, использующих Ashley Madison, сайт для содействия внебрачным связям – там женатые (замужние) люди могут завязать роман на стороне. Сайт основал в 2002 году Даррен Дж. Моргенштерн под девизом «Жизнь коротка. Заведи интрижку». 

«В популярных средствах массовой информации, телевизионных шоу, фильмах и книгах люди, у которых есть романы на стороне, испытывают сильную моральную вину, но мы не видим этого в нашей выборке участников. Зафиксированные рейтинги удовлетворенности своим положением, сексуальное и эмоциональное удовлетворение оказались высокими, тогда как чувство сожаления – низким. Эти результаты рисуют более сложную картину неверности по сравнению с тем, что мы думали и что знали», – Дилан Селтерман, соавтор исследования из Университета Джонса Хопкинса.

Ученые решили провести исследование, чтобы лучше понять психологический опыт тех, кто ищет внебрачных связей и вступает в них. Работая с исследователями из Университета Западного Онтарио, Селтерман опросил почти 2000 активных пользователей Ashley Madison до и после того, как у них были романы.

Участников спрашивали о состоянии их брака, о том, почему они хотят завести роман на стороне, об их общем самочувствии. Респонденты – как правило, мужчины среднего возраста, которые являются основной аудиторией сайта – сообщали о высоком уровне любви к своим супругам, но о низком уровне сексуального удовлетворения.

Сексуальная неудовлетворенность была наиболее часто упоминаемой мотивацией для романа, наряду с другими мотивами, включая стремление к независимости и сексуальному разнообразию. Фундаментальные проблемы в отношениях, такие как отсутствие любви или гнев по отношению к супругу, были одними из наименее упоминаемых причин желания изменить.

Исследование показало, что даже крепкие браки не заставляют изменщиков жалеть об измене. Обычно участники рассказывали, что их роман на стороне был очень удовлетворительным как в сексуальном, так и в эмоциональном плане, и что они не сожалели о нем.

Результаты показывают, что неверность не обязательно является результатом глубокой проблемы в отношениях, сказал Селтерман. В отчете говорится, что участники стремились к интрижкам, потому что хотели новых, захватывающих сексуальных переживаний или потому, что не чувствовали сильной привязанности к своим партнерам, а не из-за потребности в эмоциональном удовлетворении.

«У людей есть разные мотивы для измены. Иногда они изменяют, даже если их отношения довольно хорошие. Мы не видим здесь веских доказательств того, что измены людей связаны с более низким качеством отношений или более низкой удовлетворенностью жизнью. Мне кажется, что поддерживать моногамию или сексуальную исключительность, особенно на протяжении всей жизни, очень и очень сложно, и я думаю, что люди воспринимают моногамию как должное, только когда они преданы кому-то в браке.

Люди считают, что их партнеры будут полностью удовлетворены сексом с одним и тем же человеком в течение следующих 50 лет своей жизни, но для многих это сложно. Это не означает, что все отношения обречены, но значит, что измена может быть довольно общим местом, когда речь заходит о долгосрочных отношениях», – заключает Селтерман.

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