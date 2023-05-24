Исследования показали, что люди не жалеют о своих изменах

Ученые выпустили новый отчет о психологии неверности.

Обширный опрос ставит под сомнение широко распространенные представления о неверности, особенно о мотивах и опыте изменщиков. Отчет об опросе опубликован в журнале Archives of Sexual Behavior.

Стоит отметить, что опрос проводился среди людей, использующих Ashley Madison, сайт для содействия внебрачным связям – там женатые (замужние) люди могут завязать роман на стороне. Сайт основал в 2002 году Даррен Дж. Моргенштерн под девизом «Жизнь коротка. Заведи интрижку».

«В популярных средствах массовой информации, телевизионных шоу, фильмах и книгах люди, у которых есть романы на стороне, испытывают сильную моральную вину, но мы не видим этого в нашей выборке участников. Зафиксированные рейтинги удовлетворенности своим положением, сексуальное и эмоциональное удовлетворение оказались высокими, тогда как чувство сожаления – низким. Эти результаты рисуют более сложную картину неверности по сравнению с тем, что мы думали и что знали», – Дилан Селтерман, соавтор исследования из Университета Джонса Хопкинса.

Реклама

Ученые решили провести исследование, чтобы лучше понять психологический опыт тех, кто ищет внебрачных связей и вступает в них. Работая с исследователями из Университета Западного Онтарио, Селтерман опросил почти 2000 активных пользователей Ashley Madison до и после того, как у них были романы.

Участников спрашивали о состоянии их брака, о том, почему они хотят завести роман на стороне, об их общем самочувствии. Респонденты – как правило, мужчины среднего возраста, которые являются основной аудиторией сайта – сообщали о высоком уровне любви к своим супругам, но о низком уровне сексуального удовлетворения.

Сексуальная неудовлетворенность была наиболее часто упоминаемой мотивацией для романа, наряду с другими мотивами, включая стремление к независимости и сексуальному разнообразию. Фундаментальные проблемы в отношениях, такие как отсутствие любви или гнев по отношению к супругу, были одними из наименее упоминаемых причин желания изменить.

«Я старый ворчун, мне 58 лет, но я удачно нашел ту самую в интернете» читать

Исследование показало, что даже крепкие браки не заставляют изменщиков жалеть об измене. Обычно участники рассказывали, что их роман на стороне был очень удовлетворительным как в сексуальном, так и в эмоциональном плане, и что они не сожалели о нем.

Результаты показывают, что неверность не обязательно является результатом глубокой проблемы в отношениях, сказал Селтерман. В отчете говорится, что участники стремились к интрижкам, потому что хотели новых, захватывающих сексуальных переживаний или потому, что не чувствовали сильной привязанности к своим партнерам, а не из-за потребности в эмоциональном удовлетворении.

«У людей есть разные мотивы для измены. Иногда они изменяют, даже если их отношения довольно хорошие. Мы не видим здесь веских доказательств того, что измены людей связаны с более низким качеством отношений или более низкой удовлетворенностью жизнью. Мне кажется, что поддерживать моногамию или сексуальную исключительность, особенно на протяжении всей жизни, очень и очень сложно, и я думаю, что люди воспринимают моногамию как должное, только когда они преданы кому-то в браке.

Люди считают, что их партнеры будут полностью удовлетворены сексом с одним и тем же человеком в течение следующих 50 лет своей жизни, но для многих это сложно. Это не означает, что все отношения обречены, но значит, что измена может быть довольно общим местом, когда речь заходит о долгосрочных отношениях», – заключает Селтерман.