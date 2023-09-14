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История Пони: самки орангутана, которую спасли из секс-рабства в Индонезии

Фото: Unsplash

Обезьяна по имени Пони несколько лет подвергалась насилию.

Одна из самых ужасных историй о жестоком обращении с животными: двадцать лет назад в Индонезии зоозащитники спасли самку орангутана по имени Пони, которая несколько лет подвергалась сексуальному насилию. Пони попала в секс-рабство из-за хозяина публичного дома, который годами держал ее прикованной к кровати и предоставлял мужчинам для интимных услуг за деньги.

Обезьяну не раз пытались спасти, но ее хозяин всякий раз мешал этому – она была для него важным источником дохода. Освободить Пони удалось лишь при помощи полиции и военных. Спасатели обнаружили, что тело орангутана было выбрито и покрыто укусами насекомых. 

Сперва Пони попытались отправить в «Лесную школу» – территорию в условиях дикой природы, где под наблюдением специалистов спасенные обезьяны могли заново освоить навыки выживания и отправиться на волю. Но Пони была не слишком хороша в социализации и конкурентоспособности с другими приматами.

Тогда самку орангутана направили в реабилитационный центр: она не смогла бы выжить в дикой природе и самостоятельно искать пищу пережитого. Теперь Пони живет в вольере вместе с сородичами – её ещё несколько раз пытались научить жизни в природе, но ни одна попытка так и не закончилась полноценным успехом.

История произошла в 2003 году, но не становится от этого менее шокирующей. Во время реабилитации к самке не подпускали мужчин, поскольку она явно была травмирована жестоким обращением от них. Лишь спустя 15 лет Пони продемонстрировала признаки улучшения: она выздоровела, начала проявлять постоянное любопытство к миру вокруг и смогла добывать пищу в реабилитационном центре Ньяру Ментенг. Там она живет в вольере с семью другими орангутанами. 

Орангутаны – вид, находящийся на грани полного исчезновения. Это застенчивые, чувствительные, очень умные и социализированные животные. К тому же эти ловкие древесные обезьяны являются одними из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК.

За детенышей орангутанов дилеры на черном рынке домашних животных выручают большие деньги. Браконьеры отнимают их у матерей, которые за свое потомство готовы идти на верную гибель, поэтому часто самок попросту убивают перед тем, как отнять у них детеныша. 

Ранее сообщалось, что обезьяна по кличке Милли (Ньюпорт, Уэльс) нашла новый дом и любовь после многолетних издевательств со стороны хозяйки. 

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