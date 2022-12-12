Итоги XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»

8 декабря в Концертном зала им. П.И. Чайковского состоялся финал и Торжественное закрытие XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». В этом году из 48 заявленных конкурсантов приняли участие 46 — из Армении, Беларуси, Великобритании, Казахстана и России. В финал вышли девять юных исполнителей.



По традиции, телеконкурс завершился для лауреатов памятным творческим событием. На заключительном этапе состязания они солировали в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии. За дирижерским пультом – Михаил Шехтман, он же был одним из членов жюри в номинации «Фортепиано» в I и II турах. При полном зрительном зале юные музыканты исполнили произведения Дж. Россини, Ф. Мендельсона, Г. Венявского, Й. Гайдна, Ж. Демерссмана, Ф. Верле, К. Рейнеке, Л. В. Бетховена, М. Равеля. В завершение праздника прозвучали Па-де-де и «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского. Вели вечер Татьяна Геворкян и Александр Малич.

Финальные выступления юных музыкантов оценивали пианисты Артур Ансель (Франция), Людмила Берлинская (Франция-Россия) и Анна Цыбулева (Россия), скрипачи Захар Брон (Германия – Россия), Валерий Ворона (Россия), виолончелист Кирилл Кравцов (Германия — Россия); перкуссионист Небойша Йован Живкович (Сербия), флейтист Денис Лупачев (Россия), тубист Федор Шагов (Россия). Как отметили члены жюри, юные музыканты талантливо заявили о себе, и все достойны Золотых Щелкунчиков. Однако выбор все-таки пришлось сделать.

По окончанию концерта в каждой номинации были названы имена лауреатов первой, второй и третьей премий. В номинации «Струнные инструменты» Золотого Щелкунчика был удостоен Глеб Панов (скрипка), Ляна Улиханян (виолончель) стала «Серебряным Щелкунчиком». Почетное третье место заняла юная скрипачка Ева Плакун. Ей же достался специальный приз от Дома скрипки Scroll – скрипка, которую по модели инструмента Страдивари 1715 года выполнил итальянский мастер Лука Мария Парлатто. В номинация «Духовые и ударные инструменты» золото у Елизаветы Груниной (ударные), на втором месте Элен Вирабян (флейта), бронзу получила Анна Геннадьева (саксофон). «Золотым Щелкунчиком» в номинации «Фортепиано» стал Даниил Абросимов. По результатам смс-голосования он же получил и Приз зрительских симпатий, который Даниилу вручила председатель Попечительского совета конкурса Ирина Никитина. Серебряный Щелкунчик — Михаил Пироженко, Бронзовый — Андрей Гончаров.

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О конкурсе

Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» учрежден телеканалом «Культура» в 2000 году. Юные артисты, не старше 15 лет, выступают на академических сценах столицы России, исполняя сложнейшие классические произведения и сочинения современных композиторов. Для молодых музыкантов «Щелкунчик» – это уникальная возможность заявить о себе и подняться на новую ступень в профессиональном развитии. Благодаря прямым телевизионным эфирам и онлайн-трансляциям всех этапов конкурса его участники получают многомиллионную аудиторию, известность и признание публики. В финале конкурса лауреаты традиционно выступают в сопровождении симфонического оркестра на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского.