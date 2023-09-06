Из Австралии отправили ледокол, чтобы спасти участника антарктической экспедиции

Уникальная спасательная операция закончилась успешно.

Австралийская станция Кейси в Антарктике находится прямо на ледяной шапке континента – в 3420 километрах к югу от от штаб-квартиры Австралийского антарктического дивизиона в Хобарте, штат Тасмания. И именно туда недавно отправился ледокол, чтобы спасти заболевшего участника экспедиции, которая базировалась на станции Кейси.

Власти Австралии не уточнили личность и состояние здоровья участника антарктической экспедиции – но судя по всему, случай был достаточно серьезным, чтобы отправить в Антарктиду целую спасательную миссию во главе с ледоколом и вертолётами.

Австралийский ледокол RSV Nuyina покинул Хобарт на прошлой неделе. Как только судно приблизилось к берегам Антарктиды, с его палубы взлетели два вертолета с медиками на борту. Им потребовался почти час полета над ледяным континентом, чтобы добраться до станции и успешно забрать больного.

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«Первый этап эвакуации прошел благополучно, и сейчас корабль возвращается в Хобарт», – Робб Клифтон, исполняющий обязанности генерального менеджера по операциям и логистике Австралийского антарктического отдела.

Кейси является одной из трех постоянных австралийских станций в Антарктиде. В последние годы станция служила базой для морских биологов, которые изучали изменения в сообществах полярного дна, подверженных воздействию различных концентраций углекислого газа.

Ледокол, проектирование и строительство которого обошлось в 528 миллионов долларов, был введен в эксплуатацию в 2021 году. Его предполагалось использовать для проведения научных миссий и перевозки исследователей и грузов в Антарктиду.