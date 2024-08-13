Из чешской тюрьмы сбежали кенгуру

Этих сумчатых млекопитающих содержат в местах лишения свободы в рамках программы по психологической поддержке заключенных.

Двоим кенгуру удалось вырваться на свободу из тюрьмы к юго-востоку от Праги после того, как они вместе сделали подкоп под забором вольера, сообщает Тюремная служба Чехии в своих социальных сетях.

Однако вскоре один из беглецов вернулся в места лишения свободы добровольно. Поиски же другого растянулись на неделю – он поселился в ближайшем лесу. За приключениями беглеца следила вся округа: к поискам были привлечены сотрудники тюрьмы, ветеринар, местные жители, а пресс-служба тюрьмы просила незамедлительно сообщить местных жителей о местонахождении зверя, если они его встретят.

Через неделю после приключений беглец решил вернуться на «службу» – по словам сотрудников, в тюрьме кенгуру выполняют важную миссию, помогая заключенным адаптироваться к привычной жизни перед возвращением на свободу (правда, что это за привычная жизнь такая – с кенгуру под боком, не сообщается).

Беглец запрыгнул на территорию тюрьмы и вскоре был пойман арестантами и охраной с помощью волейбольной сетки. Кенгуру вернули в вольер и посадили к своему пособнику. По словам блюстителей порядка, животное сильно проголодалось.

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Кенгуру – не единственные животные, которые обитают тюрьме в муниципалитете Йиржице. Там же с 2018 года проживают и работают ламы, кролики и петухи. Животные обитают в открытой части тюрьмы, куда переводят заключенных к концу срока, чтобы помочь им в процессе реабилитации перед возвращением на свободу. Видимо, заключенные подали этим сумчатым неплохой пример. Кенгуру стали первыми из животных, кто решился на побег из тюрьмы. Видимо, в сравнении с вольной жизнью условия труда показались им вполне сносными — всё-таки оба беглеца вернулись в тюрьму довольно быстро.