Из Европы в Казахстан отправят два самолёта с лошадьми Пржевальского

Их будут реинтродуцировать в степи Казахстана. Подобный опыт ранее уже был успешно реализован в Монголии.

Европейские зоопарки отправят в июне в Казахстан два самолета с лошадьми Пржевальского для реинтродукции этой исчезающего в дикой природе вида, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу казахстанского министерства экологии и природных ресурсов.

«Перевозки лошадей Пржевальского из Европы в Казахстан состоятся в этом году в рамках нового международного проекта "Возвращение диких лошадей". Два самолета CASA C-295 ВВС Чехии с восемью лошадьми на борту взлетят 2 июня из Праги (Чехия) и из Берлина (Германия). После двух остановок они приземлятся в Аркалыке в Центральном Казахстане», – говорится в сообщении ведомства.

По словам, директора Пражского зоопарка Мирослава Бобека, после успешной реинтродукции в Монголию, где восстановленная популяция лошадей Пржевальского процветает, к ним обратилось правительство Казахстана с той же целью.

«В наших планах в течение следующих пяти лет перевезти в степь Алтын Далы около 40 лошадей», – Мирослав Бобек.

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Лошадь Пржевальского полностью исчезла из дикой природы в прошлом веке, когда дикие табуны были истреблены в Китае и Монголии в ХХ веке, в последний раз лошадь была замечена в природе в Джунгарском Гоби в 1969 году. Специальные программы разведения европейских зоопарков позволили создать в неволе достаточно значительную популяцию, чтобы ее можно было реинтродуцировать в страны, где раньше обитал вид.

Например, в России в Оренбургскоском заповеднике удалось создать полувольную популяцию этих лошадей – тогда в Оренбург из Франции прибыли первые семь животных, которых после карантина выпустили в акклиматизационные загоны. Затем были завезены еще 30 лошадей из Венгрии. Сейчас поголовье в заповеднике достигло 100 особей.

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А в Казахстан диких лошадей будут реинтродуцировать на основе успешного опыта предыдущих реинтродукций животных из Пражского зоопарка в Монголию. Зоной выпуска лошадей выбрана степная территория государственного природного резервата «Алтын Дала» в Костанайской области. Резерват создан в 2012 году, его общая площадь составляет 490 тысяч га.

Проект по реинтродукции лошадей Пржевальского осуществляется в партнерстве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Казахстана, Пражским зоопарком, Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия, Франкфуртским зоологическим обществом, Нюрнбергским зоопарком, Берлинским зоопарком и Национальным парком «Хортобадь».