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Из московского кафе изъяли львенка

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Львенок, найденный у московского кафе

Животное забрали и поместили в Центр реабилитации.

В московском кафе нашли львенка. У хозяина не было на него документов, потому животное забрали, рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Маленького львенка возле кафе в центре Москвы увидели прохожие. Они вызвали на место полицию, и сотрудники пообщались с владельцем заведения — он не смог предоставить документов на хищника. Тогда детеныша изъяли и отвезли в Центр реабилитации.

Специалисты осмотрели маленького хищника выяснили, что ему около полутора месяцев. Пока что львенок находится в карантинном блоке — там животному обеспечивают необходимый уход, питание и содержание.

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Львенок, найденный у московского кафе

В департаменте напомнили, что львы — опасные хищники, которые находятся в списке запрещенных к содержанию животных. Кроме того, они охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

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