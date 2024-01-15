Из России попытались вывезти двух редких котят

Животных изъяли в аэропорту.
Двух котят африканских сервалов попытались тайком вывезти из России. Об этом рассказала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По словам чиновницы, экзотических животных изъяли в одном из российских аэропортов.
«Вероятно, их хотели продать на черном рынке, документов на вывоз не было, мы сертификат для перемещения за границу не выдавали», — написала она.
Какая судьба ждала бы котят, предсказать невозможно, отметила Радионова. Она добавила, что у маленьких сервалов наблюдались небольшие признаки истощения.
«В таком возрасте малыши еще должны находиться с мамой, перенимать у нее манеры поведения, обучаться необходимым навыкам выживания», — подчеркнула глава Росприроднадзора.
Теперь котят сервалов временно отправят в Липецкий зоопарк. Их вырастят, а потом определят на постоянное место жительства.
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