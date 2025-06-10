Из ростовского зоопарка сбежал кенгуру. Его ловили 100 человек

Животное нашли в кустах, где оно пряталось от людей.

В Ростовской области поймали кенгуру, сбежавшего из зоопарка. Животное искали более 100 человек, пишет Telegram-канал SHOT.

Реклама

Кенгуру по кличке Сидней сбежал 8 июня из южного парка птиц «Малинки» близ города Шахты. По словам сотрудников парка, он просто перепрыгнул через ограждение и скрылся в неизвестном направлении. Некоторое время спустя Сиднея стали встречать местные жители: он скакал по полям и не приближался к людям. Ветеринары, в свою очередь, призвали ростовчан не контактировать с животным, поскольку оно может драться и проявлять агрессию.

Поиски Сиднея длились около суток, в них участвовали 100 человек, включая добровольцев. В итоге кенгуру удалось найти целым и невредимым. Он прятался в кустах от людей и солнца.