Из «Шереметьево» пытались незаконно вывезти тонну бивней мамонтов

Стоимость контрабанды оценивается в 20 миллионов рублей.

В грузовом терминале столичного аэропорта «Шереметьево» нашли тонну бивней мамонтов, которые контрабандисты хотели вывезти в Китай — об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. Таможенники обнаружили ящики, в которых находились 95 фрагментов распиленных бивней мамонтов, тысячи лет назад обитавших на территории современной Якутии. Общая стоимость контрабанды оценивается в 20 миллионов рублей.

Ее неназванная столичная компания собиралась везти в Китай, оформив как поделочный материал. Согласно документам, груз следовал из Республики Беларусь транзитом через Россию. Однако в ФТС подозревают, что бивни везли напрямую из Москвы.

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Подобные товары можно вывозить из страны лишь по лицензии Минкультуры, но у руководителя фирмы ее не было. Против него возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей с максимальным наказанием в семь лет лишения свободы и штрафом в миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Домодедово» у пассажирки нашли пакеты с янтарем на четыре миллиона рублей — девушка пыталась вылететь с ними в ОАЭ.