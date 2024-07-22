Из-за воздушного змея на Бали разбился вертолёт

По сообщениям индонезийских служб, все пассажиры выжили.

Экскурсионный вертолёт компании Bali Helitours разбился о скалы в регионе Южная Кута на Бали, сообщает местный таблоид The Australian со ссылкой на индонезийское поисково-спасательное агентство Basarnas.

Вертолёт Bell Jet 5055 (Bell 505 типа PK-WSP) вылетел из парка Гаруда-Вишну-Кенчана 19 июля в 14:33 по местному времени с четырьмя пассажирами на борту и пилотом.

Сообщается, что уже в 14:37, через три минуты после взлёта, вертолёт разбился о скалы в жилом районе Пекату недалеко от океана. Министерство транспорта Индонезии заявило, что вертолет разбился после того, как запутался в веревках (леере) воздушного змея.

На видео с места катастрофы можно заметить обломки перевернутого вертолёта, зажатого между скалами.

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Во время крушения на борту находилось пять человек – двое граждан Австралии, двое индонезийцев и пилот. По предварительным данным управления, все пятеро выжили. Приехавшие на место спасатели извлекли пассажиров из-под обломков вертолёта; им была оказана незамедлительная медицинская помощь. Сообщается, что только трое из жертв крушения были доставлены в больницу Силоам с серьёзными травмами.

Предположительно, экскурсия проходила с целью осмотра имеющегося на острове имущества.

Сейчас обстоятельства инцидента расследуются, но генеральное управление гражданской авиации страны уже подчеркнуло, что власти проведут «разъяснительную работу и мониторинг опасностей», связанных с воздушными змеями.