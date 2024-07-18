«Изначально все люди были шаманами»: интервью с шаманкой из Калмыкии

Елена Батыр, потомственная калмыкская шаманка, рассказала о том, как выглядят современные обряды, как именно шаман выступает посредником между миром людей и духов, и о других тонкостях своего призвания.

Мы беседуем с Еленой Батыр, потомственной калмыкской шаманкой

Пряник, монета, костер. И никакого бубна!

– Считается, что одна из главных функций шамана — это «посредничество». Так ли это? Особенно если мы говорим о современном шаманизме.

– У нас в Калмыкии считается, что шаманы — действительно посредники между тем и этим мирами. Как это посредничество происходит? Сразу скажу — без бубнов! В этом смысле у меня уникальный шаманизм, и со многими другими традициями это созвучно. Мне не нужно впадать в транс, чтобы правильно предсказывать и исцелять. Не нужно дополнительных костылей. И отвары мы можем спокойно варить без мухоморов.

Что же тогда делает шаман для посредничества? Я читаю молитвы богам – молитвы добрым духам, молитвы для отпугивания злых духов и молитвы предкам, шаманам нашего рода, чтобы они мне помогали.

— Этнограф Андрей Шаповалов в книге «Говорящие с духами: мир сибирского шаманизма» пишет, что «постепенно шаман трансформирует обрядовую практику, приводя ее в соответствие с новой картиной мира». Так как же выглядят современные обряды? И есть ли они?

— Когда меня пригласили на телевидение в одну передачу, чтобы сделать обряд с буддистскими колокольчиками — у нас, в Калмыкии, буддистская традиция сильна, — то долго думали, брать или не брать, потому что я сразу сказала: «Бубна нет». А мне в ответ: «Как же вы без бубна?» Я тогда и сказала, что никаких танцев с трансом не будет, но обязательно нужен костер.

Но этот же обряд можно проводить либо у воды, либо у дерева, потому что там, в стихиях, есть божества. Обычно я беру что-то сладкое — конфеты, пряник, кусок торта, — белую и желтую монетку — они символизируют серебро и золото, — и все это бросаю в костер, или в воду, или под дерево. Читаю молитву. И духи остаются довольны! Они наедаются сладким, монеты для них превращаются в золото и серебро.

Шаманский обряд в Республике Тыва Фото: Анастасия Нелень / фотохостинг Russian Traveler

Еще важные элементы обряда — молоко и масло. Есть ведь даже такая поговорка: «Пусть ваш рот всегда будет в масле». Когда я читаю молитвы, то хожу по часовой стрелке. И, когда обряд завершен, когда, допустим, в костре все сгорело, духи наелись, напились и говорят: «О, как хорошо! Давайте поможем Елене в том, что она хочет». А хочет она, например, крепких предсказаний. Или исцелить кого-то. Или остановить снег.

— Майский снег в Москве — ваших рук дело?! — (смеется) Нет, погодой я обычно не занимаюсь.

Говорящая с духами

— А как проходит обычный день современного шамана?

— Одним словом — кусками. Обычно я смотрю, во сколько рассвет, и в это время читаю рассветную молитву. С заходом солнца читаю другую молитву. Утром — чтобы добрые духи и боги были сытые, довольные, чтобы они помогали в течение дня бороться со злыми духами. А вечером, наоборот, чтобы подавить злых духов — а то распоясаются в темноте. В течение остального дня я читаю и другие молитвы по, условно говоря, графику, который себе определяю. Но иногда бывает, что я могу внезапно услышать голос-побуждение. Порой даже посреди ночи. А в остальное время есть заботы обычного человека.

Сейчас я ищу секреты целительства, потому что в моей практике были хорошие результаты. В шаманском целительстве многое завязано на стихиях, духах, природе. Допустим, я вижу, что заболел ребенок. Я пишу: «Ему нужно есть такую еду, пить отвар из таких трав».

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Иногда помогает даже цвет одежды, ведь это тоже признак стихии. Например, красный — это огонь. Кому-то он помогает, кому-то вредит. Если человек и об этом не знает, но, допустим, носит красный, это может навредить ему.

Дома у каждого шамана тоже есть алтарь. Туда мы тоже обычно кладем сладкое, там молимся. И вот касательно голосов, про которые я говорила. Иногда я внезапно слышу прямо слова: «Иди молись». И я встаю и и молюсь.

Ольхонский шаман проводит ритуал камлания – подношения духам Фото: Олег Кутков / фотохостинг Russian Traveler

— Этот голос — это духи, боги? Добрые или злые?

— Когда я однажды вернулась с Тибета, то стала слышать голос. Самое интересное, он говорит не «я», а «мы».

Тогда я поехала к Арта Ламе (он принимал людей тогда в Москве и Подмосковье) и сказала ему: «Я слышу голос. Никогда не слышала, а после Тибета стала». Он ответил, что голос со мной говорил и раньше. Но он общается не только со мной: с вами, и со всеми вообще. Вы не слышите, потому что вы не шаманского рода. Но почему он все равно пытается к вам достучаться? Потому что изначально почти все люди были шаманами.

Вот жили люди в пещерах, захотели есть, решили выйти на охоту. Одни пошли налево, и там на них напал хищник. Другие сказали: «Что-то мы налево не хотим, пойдем направо». И завалили там, например, мамонта! То есть выживали те, у кого срабатывала эта интуиция. Мы, шаманы, их потомки.

Так что шаманизм есть в каждом — это интуиция. Кто-то просто не слушает ее. Так почему же не все поголовно стали шаманами? Просто кто-то из наших предков начал хорошо обрабатывать шкуры, потом шить одежды, кто-то умело обрабатывал землю, кто-то — готовил. И только те, у кого таких талантов не было, остались шаманами.

А касательно голосов, о которых мы с Арта Ламой говорили… Почему мы, например, не слышим, как рыбки между собой разговаривают? Или как летучие мыши? Просто их общение нашему слуху недоступно. А потом ученые выяснили, что все животные, конечно, между собой общаются. Просто не так, как люди. Так и здесь.

Арта Лама мне и сказал, что духи ко мне, условно говоря, подбирали частоту: пытались говорить разными способами. А вы, добавил он, оказывается, понимаете голос молодых парней. А еще обычно про себя или во время каких-то выступлений добавляю: не просто молодых, но и красивых!

Как отличить псевдошамана от настоящего

— Почему растет массовый интерес к шаманизму: и как к культурному феномену, и как к практике?

— Я сама не читаю книги никаких шаманов. У меня своя уникальная практика. Да и в целом я не читаю новые книги, не смотрю новое кино. Мне нужно, чтобы все устоялось, чтобы прошло лет 10–20 с момента выхода. Только тогда могу воспринимать нормально, я в целом настроена на все старое. И когда у меня спрашивают: «А вы читали Кастанеду?», я отвечаю: «Не-не-не, мне нельзя портить все чужими мнениями. У меня краткий выход в информационное поле».

Но сейчас я пишу о своей практике. Там есть история об одном псевдошамане, которого должны были посадить в тюрьму. И он сначала говорил, что я псевдошаманка, а потом сам обращался за помощью. Ох, вы знаете, сколько этих псевдоэкстрасенсов!

Несколько лет назад монгольский шаман проводил древний обряд в Астраханской области, неподалеку от Сарай-бату. Получить благословение шамана тогда пожелали около ста паломников из соседней Калмыкии. Фото: Дмитрий Трубицин / фотохостинг Russan Traveler

— А как отличить настоящего шамана от псевдошамана?

— Только по прошествии времени. Когда станет понятно, что один был прав, а другой нет. Один давал верные предсказания, второй тыкал пальцем в небо. А еще настоящий шаман никогда не будет работать «на стороне»: тот, о котором я рассказывала, начал в одно время торговать пиратским ПО. А еще у него была слишком красивая буддистская атрибутика. То есть он берет только внешним видом.

«Дед знал, кто не вернется с войны»

— Но шаманизм, как мы понимаем, явление не новое, и в СССР он тоже практиковался. За кадром мы немного поговорили про вашего деда-шамана. Расскажите подробнее!

— Мой дед помогал людям во времена Великой Отечественной Войны в Сибири: тайга, глухие леса… К нему приходили и спрашивали «Чего там на войне?» Выясняли, кто из мужчин когда вернется, кто жив, а кто погиб. Просили, чтобы вернулись. А он брал нож, срезал ветку с дерева и, представляете, чей-то внук возвращался. Потом делал на этой ветке насечки, смотрел на них и говорил: этот вернется с войны тогда-то, у этого ранение, этот погиб.

Конечно, обычная жизнь в то время тоже продолжалась, так что деда спрашивали о бытовом. Приводили больных, он их исцелял. Мне бабушка рассказывала один случай: голодные дети пошли в тайгу за орехами и пропали. К деду пришли расспрашивать о них, снова сделал свои насечки, посмотрел, помолился и сказал: «Завтра утром выйдут из тайги». И вышли: живые, здоровые. С орехами.