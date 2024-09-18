Изобретены «умные» штаны с экзоскелетом для походов

Производитель обещает, что в подобной экипировке владельцы будут чувствовать себя на 13 килограммов легче и на 40% выносливее.

Канадская компания по производству одежды для активного отдыха Arc’tryx представила необычное изобретение – штаны, оснащенные экзоскелетом и работающие на мощных двигателях.

В компании считают, что подобная одежда сможет увеличить силу ног владельца на 40%: во время подъемов двигатели, находящиеся рядом с коленями и управляемые искусственным интеллектом, будут передавать энергию к мышцам ног по специальным структурам из углеродного волокна.

Двигатели будут получать питание от аккумуляторных батарей, вшитых в талию штанов, и при полной зарядке смогут работать на подъём около трёх часов. Во время спусков они будут автоматически подзаряжаться, а умные штаны будут следить, за тем, чтобы давление на колени при схождении было минимальным. Искусственный интеллект будет регулировать уровень вовлеченности моторов в движение в зависимости от рельефа и стиля ходьбы владельца, уверяют создатели. Пользователи также смогут отказаться от автоматической помощи одним нажатием кнопки.

Фото: Dezeen / YouTube

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Подобные изобретения не новость в медицинском мире, но в сфере активного отдыха к такому способу сэкономить энергию во время прогулок пришли впервые.

Компания позиционирует «брюки с мотором» как средство улучшения мобильности для всех, кто любит хайкинг и походы, но кому не хватает выносливости. Ожидается, что умные штаны весом в 3 килограмма появятся в доступе в 2025 году и будут стоить около $5,000. Для тех, кто не готов тратить столько денег за раз, производители обещают возможность взять штаны в прокат.