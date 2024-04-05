Изумрудные очки: удивительный артефакт из Индии

Они были выставлены на аукционе несколько лет назад. Также там был представлен очень похожий лот – очки с алмазными линзами.

В 2021 году аукционный дом «Sotheby’s», один из самых старых и самых престижных в мире, выставил на торги уникальные очки. Линзы у одной пары – это изумруды плоской огранки, у второй – бриллианты.

Обе пары имеют золотую и серебряную оправу, украшенную мелкими бриллиантами, а у очков с зелеными линзами изумруд добавлен и в оправу. Стартовая цена за каждый лот составляла 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов (от 175 миллионов рублей по текущему курсу до 295 миллионов рублей). Происхождение изумрудов можно проследить вплоть до рудников Музо в Колумбии, а алмазные линзы, скорее всего, пришли из рудников Голконды в Южной Индии.

Очки с алмазными линзами. Фото: Sotheby's

Рассказывая об этих лотах, представители аукционного дома отмечают, что изделия демонстрируют не только мастерство создателей, но также необычайную смелость и изобретательность в сочетании с традициями. Первая пара очков носит поэтическое название «Изумруды для рая», напоминая о роли зеленого цвета в исламе, где это символ рая, спасения и вечности. В свою очередь роль бриллиантов, как считается в исламе – это освещение, потому вторые очки символизируют свет и присутствие Бога.

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До обработки цельный изумруд весил 300 карат, алмаз – 200 карат.

Эксперты сходятся во мнении, что очки изготовлены в эпоху Великих Моголов: династии, правившей в XVI–XVII веках. Среди возможных заказчиков изумрудных очков называют Шах-Джахана – правителя, обессмертившего свое имя постройкой Тадж-Махала. Скорбя по покойной супруге, он страдал от депрессии и вполне мог захотеть «раскрасить» окружающий мир.

Необычные очки не имеют аналогов и никогда прежде на торги не выставлялись. Дальнейшая судьба очков неизвестна.