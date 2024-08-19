Йоркширский терьер упал в реку и отбился от акулы

Хищница поймала собачку и, чуть позже, отпустила.

В США йоркширский терьер упал в реку и чуть не стал жертвой акулы. Но маленькой собаке удалось отбиться от хищника, пишет New York Post.

Хозяева йорка по кличке Мэдди сплавлялись на лодке по реке Сан-Себастьян в штате Флорида. Они уже приближались к пристани, когда собачка вдруг сорвалась с кормы в воду. Хозяйка попыталась достать питомицу, но Мэдди вдруг резко начала уходить на глубину. Она вынырнула несколько секунд спустя и была вся в крови.

Семья Мэдди срочно отправилась в ветклинику, а врач, осмотрев собаку, заметил глубокую рану на ее бедре. Доктор сообщил, что травма, вероятнее всего, свидетельствует о том, что питомица пережила нападение акулы. Хищница схватила собачку зубами, но по какой-то причине отпустила — вероятно, маленький храбрый йорк боролся за жизнь и смог дать отпор.

Собаке уже сделали операцию, пока она находится на лечение, но уже идет на поправку. Хозяева заявили, что гордятся Мэдди, которая вступила в схватку с акулой и осталась жива.

В этих водах нередко ловят тупорылых и лимонных акул, также там могут обитать и другие виды зубастых хищниц.

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