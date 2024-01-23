Йоркширского терьера нашли на мусороперерабатывающем заводе среди отходов

Животное обнаружили сотрудники предприятия в Санкт-Петербурге.

Сотрудники завода по переработке мусора в Санкт-Петербурге нашли живого йоркширского терьера среди отходов. По их словам, маленький пес каким-то образом оказался в спрессованном мусоре — его заметили в приемном отделении завода после выгрузки мусоровоза. Водитель, загружавший отходы в измельчитель, заметил в их куче какое-то движение — и вскоре достал оттуда собаку.

Стоит отметить, что мусоровоз прессует отходы шесть раз — поэтому факт того, что йоркширский терьер не только остался жив, но даже ничего не сломал, на заводе назвали почти равносильным чуду. Осмотр показал, что маленький пес не молод, однако ухожен и воспитан. Предположительно, в мусорном контейнере он оказался случайно.

«Мы назвали песика Счастливчиком, одели в теплый свитер, кормим и заботимся. Сейчас повезем его в ветеринарную клинику, чтобы проверить чип и состояние здоровья», — отметили в пресс-службе мусороперерабатывающего завода, добавив, что уже появилось много желающих приютить Счастливчика.

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В 2020 году в Ульяновской области на мусоросортировочном комплексе произошел похожий случай: на линии сортировки отходов сотрудники регоператора «Горкомхоз» нашли в завязанном мусорном мешке кота – живого и очень напуганного. На него наткнулся сотрудник, когда разрезал мусорный пакет и подготавливал содержимое для дальнейший сортировки. Еще бы немного – и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор.

Причем работники комплекса тогда отметили, что это уже не первый раз, когда домашних животных в прямом смысле выбрасывают в мусор.

Ранее сообщалось, что в штате Айова (США) 17-летний Джо Сэлмон спас 83-летнего Томаса Ли и его собаку по кличке Купер из ледяного озера.