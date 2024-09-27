К изданиям короткого списка премии «Ясная Поляна» открыли бесплатный доступ

Ознакомиться с ними читатели смогут в течение месяца.

К книгам короткого списка номинации «Современная русская проза» за 2024 год литературной премии «Ясная Поляна» открыли бесплатный доступ — он действует с 10 сентября по 10 октября. Доступ предоставил книжный сервис «Литрес» в рамках сотрудничества с соучредителями премии, музеем-усадьбой Толстого и компанией Samsung Electronics.

В номинации «Современная русская проза» собраны значимые произведения современных авторов на русском языке, которые глубоко исследуют границы человеческого опыта и несет в себе идеалы гуманизма. В короткий список номинации «Современная русская проза» 22-го сезона премии «Ясная Поляна» вошли шесть произведений:

Надя Алексеева «Полунощница». Редакция Елены Шубиной, 2024

Владимир Березин «Уранотипия». Новый Мир, № 1, 2024

Наталья Илишкина «Улан Далай». Редакция Елены Шубиной, 2023

Сергей Носов «Фирс Фортинбрас». Лимбус-Пресс, 2023

Светлана Павлова «Голод». Редакция Елены Шубиной, 2023

Леонид Юзефович «Поход на Бар-Хото». Редакция Елены Шубиной, 2023

Чтобы получить бесплатный доступ к произведениям из короткого списка номинации «Современная русская проза», необходимо перейти по ссылке или ввести промокод YASNAYAPOLYANA на странице активации промокода.

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Литературная премия «Ясная Поляна», созданная в 2003 году, отмечает авторов, чьи произведения объединяют классические традиции и современные веяния. Она помогает читателям находить лучшие отечественные и переведенные книги. Члены жюри под руководством Владимира Толстого — известные критики и писатели. Они выбирают победителей в категориях «Современная русская проза» и «Иностранная литература». Сейчас «Ясная Поляна» — самая большая ежегодная литературная награда России с общим фондом 6,7 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в книжной премии «Ясная Поляна» появилась новая номинация.