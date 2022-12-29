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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

Качественная одежда и обувь на любую погоду

Рассказываем про новую коллекцию одежды и обуви от GEOX, которая отлично подойдет для русской зимы.

Обувь

Комфортные, теплые, качественные. В продаже появилась Geox Faloria, обувь, созданная известной итальянской компанией специально для России. Палитра новой коллекции– коричневый, синий, графитовый. 

Это универсальная обувь, которую можно носить, как в офис, так и во время долгих прогулок. Вместе с этими ботинками вы можете надеть как кожаную косуху, так и классическое пальто – все будет смотреться гармонично. У Geox Faloria рельефная тракторная подошва, а мыс и пяточная часть дополнительно защищены прорезиненным протектором. 

Одежда: парка Geox Clintford

Снова универсальная одежда – под эту курткой отлично будет смотреться как строгий костюм, так и спортивная форма. Куртка водонепроницаемая — благодаря технологии Amphibiox™: вы будете комфортно себя чувствовать и в дождь и в снегопад. 

Внутренняя мембрана сохраняет тепло и защищает от влаги.  Подкаладка парки Geox Clintford выполнена из переработанного полиэстера с характеристиками твила, внутри нее – эко-наполнитель Ecologic Warm. 

О компании

Geox – итальянская компания, получившей широкое международное признание. Более 70% своего оборота компания достигает за пределами Италии — в 115 странах мира. Обувь, верхняя одежда и аксессуары бренда представлены в 768 собственных магазинах компании и более чем в 9 000 магазинах мультибрендового формата, включая ведущие универмаги мира. В России продукция Geox широко представлена практически на всей территории, от Калининграда до Владивостока.

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