Качественная одежда и обувь на любую погоду

Рассказываем про новую коллекцию одежды и обуви от GEOX, которая отлично подойдет для русской зимы.

Обувь

Комфортные, теплые, качественные. В продаже появилась Geox Faloria, обувь, созданная известной итальянской компанией специально для России. Палитра новой коллекции– коричневый, синий, графитовый.

Это универсальная обувь, которую можно носить, как в офис, так и во время долгих прогулок. Вместе с этими ботинками вы можете надеть как кожаную косуху, так и классическое пальто – все будет смотреться гармонично. У Geox Faloria рельефная тракторная подошва, а мыс и пяточная часть дополнительно защищены прорезиненным протектором.

Реклама

Одежда: парка Geox Clintford

Снова универсальная одежда – под эту курткой отлично будет смотреться как строгий костюм, так и спортивная форма. Куртка водонепроницаемая — благодаря технологии Amphibiox™: вы будете комфортно себя чувствовать и в дождь и в снегопад.

Внутренняя мембрана сохраняет тепло и защищает от влаги. Подкаладка парки Geox Clintford выполнена из переработанного полиэстера с характеристиками твила, внутри нее – эко-наполнитель Ecologic Warm.