Кафе для любителей дождя: каждые 15 минут здесь льет как из ведра

Тематическое заведение открылось в Сеуле весной этого года и быстро завоевало популярность среди ценителей пасмурной погоды.

Сидеть в уютном кафе, пить чай и наблюдать за падающими каплями дождя за окном – чем не романтика? Но реальный прогноз погоды не всегда совпадает с «дождливым» настроением. В Южной Корее нашли выход — там придумали кафе, где дождь идёт практически постоянно.

Rain Report Cafe открылось в мае и с тех пор завоевало бешеную популярность среди блогеров и поклонников ливня. Кафе, практически полностью оформленное в мрачных темных оттенках и посвященное пасмурной погоде, расположилось в центре жилого района Итэвона.

Внутренний двор кафе Rain Report Фото: Blue Cabinet /YouTube screenshot

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Внутри самого заведения дождя, к счастью, не наблюдается: но огромные панорамные окна открывают вид на внутренний сад, где в окружении бамбуковых деревьев, посетители могут «попасть под ливень» каждые 15 минут. Ливень, разумеется, создатели кафе вызывают искусственно. Для желающих посидеть снаружи и по-настоящему промокнуть – а не только любоваться дождем изнутри — кафе бесплатно предоставляет дождевики, резиновые сапоги и зонтики.

Как ни странно, необычный концепт заведения нашёл своих поклонников: судя по сообщениям, иногда кафе заполнено до отказа, а рядом с окнами выстраивается целая очередь из посетителей, желающих снять ливень на камеру.

Интересно, было бы в России популярно подобное место с искусственными оскадками – например, со снегом или градом, для скучающих по зимней погоде в разгар лета?