В Британии бобры спасли от затопления целый город

Животные построили самую большую плотину в стране.

В Британии бобры спасли город целый город от затопления, построив самую большую плотину в стране. Это заняло у животных всего три года, пишет Daily Star.

Город Пиккеринг (графство Северный Йоркшир) с населением 7000 человек долгие годы страдал от наводнений, вызванных бурными потоками воды с вересковых пустошей. Местные чиновники заявили, что не могут позволить себе создать дорогую систему защиты города. Вместо этого в Агентство по охране окружающей среды решили поселить в лесу на реке неподалеку семью бобров.

В итоге за три года животные сами построили естественную преграду, которая помогает отвести излишки воды от города. Вдобавок бобры соорудили еще несколько маленьких дополнительных плотин вниз по реке, замедляющих продвижение воды.

«Главная плотина состоит из бревен и палок, ее укрепило большое количество ила. Теперь длина дамбы составляет почти 70 метров, что делает ее самой крупной бобровой плотиной в Великобритании», — рассказала эколог Кэт Башфорт.

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Вдоль бобровой плотины высадили множество ирисов: это было сделано для того, чтобы привлечь больше животных. Теперь в этой местности увеличилось количество выдр, зимородок и горных трясогузок.