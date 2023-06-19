Как четверо детей 40 дней выживали в джунглях Колумбии после авиакатастрофы

Дети оказались в глуши после крушения самолета Cessna 206.

Четверо детей потерпели крушение в джунглях Колумбии на самолете Cessna 206. Им пришлось выживать там в одиночестве 36 дней — их мать умерла на четвертый день после авиакатастрофы. Об этом рассказал отец детей Ранок Мукутуй. По его словам, женщина заботилась о детях до самой кончины. Другой родственник детей сообщил, что все 40 дней они питались мукой, которую нашли в багаже. А когда она закончилась, им пришлось самостоятельно искать фрукты в джунглях.

Самолет Cessna 206 потерпел крушение 1 мая из-за отказа двигателя. Пилот успел подать аварийный сигнал, при помощи которого воздушное судно нашли спустя 370 часов поисков. На борту Cessna 206 находилось тело пилота, но семерых пассажиров — троих взрослых и четверых детей — не было. Спустя 16 дней, 16 мая, спасатели обнаружили в колумбийских джунглях тела трех взрослых пассажиров. А 10 июня стало известно о спасении четверых детей: об этом сообщил президент страны Густаво Петро на своей странице в соцсетях, приложив к посту фотографию с места событий.

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«Радость для всей страны! Четверо детей, пропавших 40 дней назад в джунглях Колумбии, остались живы», — написал он.

Причем впервые о спасении четверых маленьких пассажиров Густаво Петро рассказал 17 мая — на 17 день после авиакатастрофы. Но тогда, судя по всему, это сообщение оказалось ложным.

Ранее сообщалось, что загадочная гибель пилота самолета поставила в тупик американскую полицию.