Как экологично выражать агрессию? Объясняет психотерапевт

Помогут танцы, пение и работа со специалистом.

Каждый день множество самых разных факторов выводят нас из состояния равновесия. И, несмотря на расхожее мнение, злиться можно и нужно, говорит в беседе с Russian Traveler психотерапевт Артем Толокнин. Почему же важно выражать свой гнев, и как научиться делать это экологично?

Артем Толоконин врач психотерапевт-сексолог-психиатр, кмн, основатель первой в России клиники психосоматической медицины NeoVita, института психосоматики и центра психотерапии В нашей системе воспитания детей с детства учат скрывать свои эмоции: «Не реви, так только девчонки делают», «Девочки себя так грубо не ведут». В результате истинные чувства подавляются вместо того, чтобы правильно выражаться. И, вырастая, такие люди не умеют выстраивать правильную коммуникацию в социуме: боятся отстоять свою точку зрения перед начальником на работе, оговорить все недовольства, которые скопились к партнеру.

Желание казаться хорошими и не создавать конфликт у таких людей оборачивается не только нарастающим гневом внутри, но и может трансформироваться в болезни. Часто тело проявляет себя в виде болей в животе, хронической усталости, частых болезней, проблем с ЖКТ, запаха изо рта, сонливости.

Если какие-то из перечисленных проблем вы замечаете у себя — вероятно, пора выплеснуть наружу накопившийся негатив, считает наш собеседник.

Как снять агрессию?

Первое, что нужно сделать, когда уровень злости превысил все нормы — сфокусировать свое внимание на другом объекте/ситуации, то есть переключить его. В случае, когда ситуация накалена до предела, можно также прибегнуть к следующим действиям:

Спорт

Занятие спортом способствует снижению гормона стресса — кортизола и последующему выделению гормона радости эндорфина. После физической нагрузки тело обычно чувствуете себя более уставшим, а вы ощущаете себя спокойнее.

Можно выйти на пробежку или заняться йогой: неспешная физическая активность — лучшее средство для эмоционально «горячих» людей. Кому-то для снятия напряжения подойдут единоборства или бокс. Для вымещения злости можно даже использовать подушку.

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Танцы

Движения под музыку благотворно влияют на эмоциональное состояние. Это отвлекает и расслабляет, а вы концентрируетесь на своем теле, а не на объекте или предмете раздражения.

Пение

Пение помогает выражать свои эмоции при помощи голоса. И увлекает процессом вместо того, чтобы злиться

Фото: Unsplash

Как еще можно помочь себе?

Дайте волю слезам

Не стоит держать все напряжение в себе, если хочется плакать — плачьте. Это защитная реакция, которая придумана природой и направлена на то, чтобы разряжать и облегчать эмоциональное состояние.

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Обратитесь к специалисту

Самостоятельная работа над собой очень важна, однако не все ситуации сразу поддаются корректировке. Иногда проблема может длиться годами и не находить экологичного выхода: тогда человек не только впадает в затяжные эмоциональные переживания, но и начинает болеть. Специалист поможет выявить истинные причины возникновения отрицательных эмоций и научит выстраивать личные границы так, чтобы чужие слова, действия и поступки вас никак не задевали.