авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Начался второй этап

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Начался второй этап
Февральский фототурнир: Начался второй этап

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Как экологично выражать агрессию? Объясняет психотерапевт

Фото: Олег Богданов / фотохостинг rtraveler.ru
Фото: Unsplash

Помогут танцы, пение и работа со специалистом.

Каждый день множество самых разных факторов выводят нас из состояния равновесия. И, несмотря на расхожее мнение, злиться можно и нужно, говорит в беседе с Russian Traveler психотерапевт Артем Толокнин. Почему же важно выражать свой гнев, и как научиться делать это экологично?

Желание казаться хорошими и не создавать конфликт у таких людей оборачивается не только нарастающим гневом внутри, но и может трансформироваться в болезни. Часто тело проявляет себя в виде болей в животе, хронической усталости, частых болезней, проблем с ЖКТ, запаха изо рта, сонливости.

Если какие-то из перечисленных проблем вы замечаете у себя вероятно, пора выплеснуть наружу накопившийся негатив, считает наш собеседник.

Как снять агрессию?

Первое, что нужно сделать, когда уровень злости превысил все нормы сфокусировать свое внимание на другом объекте/ситуации, то есть переключить его. В случае, когда ситуация накалена до предела, можно также прибегнуть к следующим действиям:

  • Спорт

Занятие спортом способствует снижению гормона стресса кортизола и последующему выделению гормона радости эндорфина. После физической нагрузки тело обычно чувствуете себя более уставшим, а вы ощущаете себя спокойнее.

Можно выйти на пробежку или заняться йогой: неспешная физическая активность лучшее средство для эмоционально «горячих» людей. Кому-то для снятия напряжения подойдут единоборства или бокс. Для вымещения злости можно даже использовать подушку.

Фото: Unsplash
  • Танцы

Движения под музыку благотворно влияют на эмоциональное состояние. Это отвлекает и расслабляет, а вы концентрируетесь на своем теле, а не на объекте или предмете раздражения.

  • Пение

Пение помогает выражать свои эмоции при помощи голоса. И увлекает процессом вместо того, чтобы злиться

Фото: Unsplash

Как еще можно помочь себе?

  • Дайте волю слезам

Не стоит держать все напряжение в себе, если хочется плакать плачьте. Это защитная реакция, которая придумана природой и направлена на то, чтобы разряжать и облегчать эмоциональное состояние.

  • Поделитесь своими переживаниями

Поделитесь своими переживаниями с близким или другом. Это послужит большой поддержкой и опорой для вас.

  • Обратитесь к специалисту

Самостоятельная работа над собой очень важна, однако не все ситуации сразу поддаются корректировке. Иногда проблема может длиться годами и не находить экологичного выхода: тогда человек не только впадает в затяжные эмоциональные переживания, но и начинает болеть. Специалист поможет выявить истинные причины возникновения отрицательных эмоций и научит выстраивать личные границы так, чтобы чужие слова, действия и поступки вас никак не задевали. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023