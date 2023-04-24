Как мы будем отдыхать в майские праздники?

В Министерстве труда России рассказали подробности. Всего будет две коротких рабочих недели и, в общей сложности, семь выходных.

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Итак, первые майские праздники для россиян выглядят так: отдыхаем с 29 по 1 мая (с субботы до понедельника). Потом, с 2 по 5 мая, рабочие дни, короткая рабочая неделя в четыре дня. Следующий отдых – с 6 по 9 мая.



Потом еще одна короткая рабочая неделя– с 10 по 12 мая, три дня. Всего, как заявляют в Минтруде, у нас будет 11 нерабочих дней.

Напомним, что совсем недавно, туроператоры назвали самые популярные направления путешествий: первое место это на втором Турция, дальше идут ОАЭ и Египет. Более половины заявок на Турцию в начале мая приходится на семейный отдых с детьми. Также в топе спроса путешествия по России.