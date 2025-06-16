Как мы презентовали новый выпуск журнала Russian Traveler

На ВДНХ прошел форум «Путешествуй!», где на сессии «Старая Москва: наследие как точка притяжения» мы презентовали новый выпуск журнала Russian Traveler, который мы посвятили прогулкам по старой Москве. В выпуске — неочевидные маршруты по уютным переулкам, московская архитектура, которую хочется замечать и влюбляться заново, гастрономические открытия и летние фестивали с особой атмосферой! Мы показали город с новой стороны — и подсказали, куда идти за впечатлениями этим летом.

На презентацию номера пришло много неравнодушных к Москве людей: слушали истории, вдохновлялись и намечали новые маршруты. Мы так же устроили мини-квиз о старой Москве, где несколько знающих людей выиграли ценные подарки. Ну и, конечно, на встрече можно было получить бесплатный номер спецвыпуска нашего журнала.

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