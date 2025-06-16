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Russian Traveler

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Голосуй в премии Russian Traveler Awards ⭐️
Голосуй в премии Russian Traveler Awards ⭐️

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Как мы презентовали новый выпуск журнала Russian Traveler

Как мы презентовали новый выпуск журнала Russian Traveler

На ВДНХ прошел форум «Путешествуй!», где на сессии «Старая Москва: наследие как точка притяжения» мы презентовали новый выпуск журнала Russian Traveler, который мы посвятили прогулкам по старой Москве. В выпуске — неочевидные маршруты по уютным переулкам, московская архитектура, которую хочется замечать и влюбляться заново, гастрономические открытия и летние фестивали с особой атмосферой! Мы показали город с новой стороны — и подсказали, куда идти за впечатлениями этим летом.

На презентацию номера пришло много неравнодушных к Москве людей: слушали истории, вдохновлялись и намечали новые маршруты. Мы так же устроили мини-квиз о старой Москве, где несколько знающих людей выиграли ценные подарки. Ну и, конечно, на встрече можно было получить бесплатный номер спецвыпуска нашего журнала.

 

Лекторий форума "Путешествуй" на ВДНХ, презентация специального номера журнала Russian Traveler.

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