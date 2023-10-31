Как обезопасить свое зрение?

Несколько советов, которые могут облегчить жизнь вам и вашим глазам.

Ежедневное использование гаджетов давно стало нормой. Учеба, работа, общение, досуг – все это перенеслось в смартфоны, компьютеры и планшеты, без которых уже невозможно представить свою жизнь. Так, согласно исследованиям компании Electronics Hub, среднее экранное время пользователей в России составляет 7 часов 57 минут, а это примерно половина времени бодрствования человека. Свой день большинство людей начинает с прокручивания уведомлений на экране, а телефон в руке стал настолько привычным, что без него создается ощущение дискомфорта. Конечно, такой образ жизни не может не сказываться на самочувствии, и первое, о чем нужно задуматься – как сохранить здоровье глаз.

Распространено мнение, что влияние любых экранов на зрение очень вредно – и да, и нет. Безусловно, негативное влияние будет зависеть от общей яркости, мерцания, диагонали и даже от типа матрицы дисплея устройства.

Офтальмолог и врач-эксперт «Инвитро» Ирина Балыкина отметила, что наиболее осторожными стоит быть с типом матрицы TN: «Несмотря на ее демократичную стоимость, данный тип обладает низким качеством цветопередачи и плохими углами обзора, что при длительном использовании негативно сказывается на органах зрения». В таком случае эксперт советует уделить внимание типам IPS и VA – у этих матриц лучшая цветопередача и высокая контрастность. Мониторы таких типов подходят для геймеров или тех, кто работает, например, с фото и видеоматериалами.

Однако, даже несмотря на выбор более-менее безопасных устройств, многие продолжают совершать ошибки при взаимодействии с техникой, что впоследствии может привести к серьезным ухудшениям зрения. Самые распространенные из них – неправильное положение тела и перенапряжение глаз в результате слишком долгого нахождения перед экраном.

Если допускать такие ошибки, есть риск получить заболевание под названием «компьютерный зрительный синдром». Основные симптомы: сухость, жжение и покраснение глаз, головная боль, потеря остроты зрения, повышенная утомляемость, боли в шее и спине. Чтобы избежать этого, необходимо менять отношение к работе за компьютерам, планшетом или телефоном уже сейчас и начать соблюдать простые правила, которые минимизируют риск ухудшения зрения и улучшат самочувствие в целом.

Начните с рабочего места

В идеале у вас должен быть комфортный стол, под которым свободно помещаются ноги, и их движениям ничего не мешает, стул со спинкой и специальной поддержкой для головы, что позволит ровно держать осанку и не затруднит циркуляцию крови по телу. И не стоит забывать про дистанцию от монитора – примерно 50-70 см для ПК и ноутбуков, 40-45 см для планшетов и 30 см для смартфона.

Проверьте настройки экрана

Существует миф, что при минимальной яркости зрение портится не так сильно, но это неправда – наоборот, так глаза еще сильнее напрягаются, чтобы разглядеть текст или изображение. В первую очередь, все зависит от внешних источников освещения, под них и стоит настраивать яркость устройства.

«Яркость на уровне 100 нит может считаться безопасной для зрения. Однако, обязательно стоит учитывать, при каком основном освещении используется гаджет. Если человек работает за планшетом при ярком искусственном свете, то допустимый диапазон 150-200 нит. Если же это естественное сумеречное освещение, то яркость должна быть сведена к минимуму (до 50 кд/м²)», – отмечает врач-эксперт Ирина Балыкина.

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Оставайтесь на комфортной для себя яркости и адаптируйте ее под пространство, в котором вы находитесь. Основная задача – не заставлять глаза перегружаться, поэтому поверхность экранов также важна, например, если это глянцевое покрытие, то работать за таким дисплеем на улице не стоит, так как блики солнца будут отражаться от экрана и попадать на сетчатку глаза, что может привести к дополнительной нагрузке. Если покрытие матовое, то пользование возможно в любом месте из-за антибликовой поверхности, которая предотвращает отражение лучей и, как следствие, уменьшает напряжение зрения.

Различные компании стараются подстроиться под требования при разработке своих устройств – получают сертификаты защиты зрения, продумывают форм-фактор и совершенствуют покрытие экранов. Так, например, новый планшет HUAWEI MatePad 11" PaperMatte получил матовый дисплей с антибликовым покрытием благодаря технологии нанотравления стекла. В результате поверхность экрана получилась текстурированной и мягко отражающей свет во всех направлениях.

Дайте глазам отдохнуть

Представьте, что вы усердно качали мышцы в зале на протяжении восьми часов – вполне логично, что они сильно устанут. Скорее всего, под конец тренировки у вас совсем не останется сил. В наших глазах тоже есть мышцы, благодаря которым они двигаются в разные стороны и обеспечивают объемное зрение. Получается, каждый день, глядя в экран и изучая то, что перед нами, мы устраиваем глазам настоящее испытание. Ведь в отличие от других мышц, мышцам глаз нужны иные тренировки для здоровья.

Если вы увлечены работой, учебой или просмотром сериалов, то поставьте себе напоминания на телефон или скачайте специальное приложение, которое будет отслеживать время пользования устройством и давать сигнал, что пора прерваться. Помимо сна, самый лучший отдых для глаз – выполнение простых упражнений для улучшения зрения.

Вот пример простой, но эффективной зарядки для глаз: Проведите глазами линию влево и вправо, наверх и вниз. Начертите глазами круг, квадрат, ромб, знак бесконечности. Повторите каждое действие по 8 раз, это укрепит мышцы обоих глаз. Крепко зажмурьте глаза на 3-5 сек., а затем на 3-5 сек. откройте их, повторите 6-8 раз. Это упражнение укрепляет мышцы век, а также способствует кровообращению и расслаблению мышц глаз. Смотрите прямо перед собой примерно 2-3 сек. Затем поставьте палец правой руки на средней линии лица на расстоянии 25-30 см. от глаза, переведите взгляд на конец пальца и смотрите на него от 3 до 5 секунд. Опустите руки. Повторите 10-12 раз, это поможет снять утомление и облегчит зрительную работу на близком расстоянии. Быстро моргайте в течении 1-2 минут, это также способствует улучшению кровообращения. Закройте веки, массируйте их с помощью круговых движений кончиков пальцев. Повторяйте в течение одной минуты, это еще одно упражнение на расслабление мышц.

Фото: Unsplash

Конечно, современный человек уже никогда не откажется от использования устройств: он избалован тем количеством информации и возможностей, которые предлагают технологии. Но сегодня это и не требуется. На заре развития портативных технологий это ещё имело бы смысл, так как тогда в отрасли еще не придумали способ предотвратить электроизлучение на глаза. Сейчас ситуация изменилась, и компании совместно с инженерами продолжают совершенствовать технологии создания экранов, представляя на рынке полностью безопасные покрытия для комфортного пользования.

Однако зрение все равно может ухудшаться из-за деструктивных привычек работы за компьютером, которые мы уже давно приобрели. Однако если следовать тем пунктам, что перечислены выше, и внимательно следить за собственными ощущениями, то можно этого избежать – и наслаждаться ярким и интересным миром, который нам открывают технологии.