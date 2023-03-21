Как одна шотландская кошка поймала почти 29 000 мышей на заводе по производству виски

Пушистая охотница занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Винокурня Glenturret, расположенная недалеко от шотландского городка Крифф известна по многим причинам. Построенная в 1717 году, когда ею незаконно управляли производители виски, уклоняющиеся от уплаты налогов, она претендует на звание старейшего завода по производству виски в Шотландии.

Это также родина The Famous Grouse, самого продаваемого виски в Шотландии с 1980 года. В 2012 году в Glenturret была представлена бутылка виски вместимостью 228 литра, которая была внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Но это не единственный рекорд, связанный с заводом. Помимо прочего одним из символов винокурни является кошка по имени Таусер, которая была штатной охотницей на мышей в Glenturret с 1963 года вплоть до своей смерти в 1987 году. Считается, что Таусер ловила мышей лучше, чем любая другая кошка в истории человечества. Рекордсменка по уничтожению грызунов за свою жизнь поймала около 28 899 мышей, в среднем по три в день.

Заводы по производству виски являются основными местами кормления и размножения мышей. Чтобы сделать шотландский виски, вам понадобится ячмень. А где ячмень, там будут и мыши. Сбегаясь с окрестных полей, чтобы набить себе животы, эти грызуны доставляют огромную неприятность винокурам.

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Таким образом, в прошлом для минимизации потерь обычно использовались кошки. Для Таусер винокурня Glenturret была идеальным домом. У нее было теплое место для сна и бесконечный запас еды. Каждую ночь свирепое животное усердно патрулировало свою территорию, яростно расправляясь с каждой найденной мышью.

К утру пойманных мышей подсчитывали и укладывали в ряд на пол тигельного цеха. Рекордное количество убийств Таусер является оценкой, экстраполированной на основе данных, полученных за то время, пока она находилась под наблюдением в течение нескольких дней.

По общему признанию, это не самый научный метод, однако Таусер продолжала охотиться на мышей с такой же высокой скоростью на протяжении всей своей жизни, вплоть до своей смерти в возрасте 23 лет (за три недели до своего 24-го дня рождения). Таким образом, ее предполагаемое количество убийств, вероятно, будет довольно точным.

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Сообщается, что Таусер каждый день давали несколько капель виски, смешанных с молоком, что, возможно, способствовало ее долголетию и кровожадному характеру.

К моменту смерти кошки в 1987 году процесс напольного соложения, при котором влажное зерно клали на бетонный пол винокурни для прорастания, почти исчез, и его заменили другие методы. Благодаря этому, помимо ужесточения санитарно-гигиенических норм, мышеловщики стали лишними.

Glenturret продолжал держать при себе одну-две кошки, однако они использовались больше для привлечения посетителей, чем для ловли мышей. На самом деле, прямая преемница Таусер, Эмбер, убегала от каждой мыши, которую видела, так и не поймав ни одной.

Память о Таусер живет и сегодня: отпечатки ее лап отмечены на бутылках с ликером Fairlie’s Light Highland, а рядом с винокурней находится ее статуя.