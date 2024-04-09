Как отличить аллергию от ОРВИ? Отвечает врач

Объясняем, при каких симптомах нужно обязательно обратиться к аллергологу-иммунологу.

По данным ВОЗ, аллергией страдает почти каждый третий человек в мире. В России такой диагноз выявлен у 10-20% людей, при этом многие испытывают симптомы аллергии, но даже не подозревают, что это она.

Врач-аллерголог-иммунолог ФНКЦ ФМБА России Мадина Шадыжева рассказывает, как отличить аллергию от ОРВИ, и почему важно это сделать, найти виновный аллерген и начать лечиться.

Мадина Шадыжева врач-аллерголог-иммунолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России, аспирант кафедры иммунопатологии и иммунодиагностики Института Иммунологии «Отличить аллергию от ОРВИ, если мы говорим о рините (аллергическом насморке) можно по двум признакам. Первый — это температура, при аллергии обычно ее нет. Второй — продолжительность, любая вирусная инфекция длится не дольше 7-10 дней. Если симптомы длятся дольше, неделями и месяцами, нужно идти к врачу и проверяться на наличие аллергии».

При этом, добавляет врач, важно не просто понять, что у человека есть аллергия, а найти конкретный аллерген. Это нужно для того, чтобы по возможности исключить его (например, если аллергия на пыль, которая может проявляться заложенностью носа, — нужно чаще делать уборку и выбросить из дома предметы-«пылесборники») и подобрать правильное лечение.

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Как лечить сезонную аллергию?

В случае, если у человека выявят сезонную аллергию, и сделают это весной или летом, — все лечение будет направлено только на снятие симптомов, рассказывает врач. Это может быть прием антигистаминных таблеток, использование глазных капель или спреев для носа.

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«Кроме того, человеку лучше меньше гулять на улице (пик пыления деревьев приходится на середину апреля и длится около двух недель), не проветривать квартиру — лучше пользоваться очистителями воздуха, чаще делать уборку дома, так как пыльца оседает на предметах. После улицы нужно умываться или принимать душ, промывать нос, стирать одежду», — говорит Мадина Шадыжева.

В дальнейшем, добавляет врач, пациенту нужно сдать анализы и выявить конкретный аллерген, который вызывает реакцию. Тогда аллерголог сможет подобрать ему специфическую иммунотерапию — но проходить ее нужно за четыре месяца до начала сезона цветения, то есть зимой. Это поможет облегчить симптомы аллергии на 80-90%.

«Аллергию важно лечить, даже если она протекает в легкой форме. Потому что в будущем болезнь может прогрессировать, а симптомы с каждым годом – становиться тяжелее. Заложенность носа может со временем «превратиться» в бронхиальную астму — а это уже совсем другое течение заболевания», — объясняет аллерголог-иммунолог.

Вторая опасность, которая может грозить аллергикам без лечения, — это расширение спектра сенсибилизации. Говоря простыми словами, если сейчас у человека есть аллергия на цветение деревьев, то через два-три года к ней может «присоединиться» аллергия на пыль, травы и даже некоторые продукты питания.

«То есть, у пациента просто вырастет число аллергенов. Лучше начать лечиться сразу, когда их один-два, выявить их и начать терапию», — заключает наш эксперт.