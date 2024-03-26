Как поддержать близкого? Отвечает психолог

Эксперт рассказала, какие способы помогают, а какие делают еще хуже.
В сложные моменты жизни каждому из нас нужна поддержка. Но подобрать нужные слова бывает непросто. Мы не хотим ранить чужие чувства, не знаем, как подступиться, чувствуем себя неловко — и порой можем даже отстраниться от близкого человека.
Психолог Евгения Баскова рассказывает, как правильно поддерживать человека в тревожные времена.
Евгения Баскова
клинический полимодальный психолог
Именно для таких случаев есть универсальные способы поддержки. Психолог приводит несколько на выбор — из них можно найти тот, что подойдет именно вашему близкому человеку.
- Выслушать. Иногда это все, что нужно, – просто быть выслушанным. Ваша эмоциональная включенность в проблемы человека уже сама по себе целительна. Вы можете молчать, изредка кивать головой, чтобы давать понять в течение монолога, что вы рядом;
- Спросить, нужна ли помощь. Человек может в ответ попросить вас о чем-то. Может попросить обнять его или сделать что-то. Этим вопросом вы даете ему «зеленый свет» на проявление своей нуждаемости, что часто является табу — особенно для мужчин;
- Поинтересоваться самочувствием. «Как ты?», «Как ты себя чувствуешь?», «Как ты справляешься?» — самые подходящие вопросы для этого. Постарайтесь не спрашивать что-то вроде «Ты в порядке?». У человека в трудной ситуации нет сил объяснять, что это не так, и скорее всего он предпочтет согласиться — «да, все ок».
- Просто побыть рядом. Такой способ сработает, если ситуация, в которую попал близким, вам не знакома: «Я не знаю, что тебе сказать и какие подобрать слова, но я рядом».
- Не пропадать. Интересоваться человеком, если его сложности длятся длительное время. Сообщение с искренними словами поддержки и участия иногда может зарядить человека энергией на весь день.
Как показывают опросы, большая часть россиян обращается за поддержкой не к психологам (к ним идут только 5%, то есть, 1 из 20 человек), а к близким людям. Каждый пятый (18%) делится своими проблемами с партнером, 13% — с друзьями, 12 — с родственниками. 1% ищет поддержки в социальных сетях, а 44% не обращается ни к кому, решая все в одиночку.
Как не нужно поддерживать?
Но есть и «плохие» фразы, которые использовать не стоит. Люди часто говорят их, пытаясь ободрить близкого, но на самом деле такие слова только приносят вред, утверждает психолог Russian Traveler.
- «Ты сильный, ты со всем справишься»
Для проживания своей боли как раз важно побыть слабыми. В ряде случаев, например при переживании утраты близкого, «силой» боль не преодолеть.
- «Не парься»
Если бы человек мог не париться, он бы это сделал. А сама по себе фраза внушает чувство стыда и ощущения, что человек «какой-то не такой».
- «Всем сейчас непросто»
От того, что всем непросто, сложности конкретного человека не становятся меньше. И у всех разный запас устойчивости, об этом не стоит забывать.
- «Улыбнись и думай о хорошем»
«Не употребляйте таких фраз, иначе сработает ровно наоборот, как и любое другое проявление “токсичного позитива”. Избегание негативных эмоций вредно для психики. Всем переживаниям важно дать свое время и место, — то есть, прожить их», — заключает Евгения Баскова.