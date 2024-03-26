Как поддержать близкого? Отвечает психолог

Эксперт рассказала, какие способы помогают, а какие делают еще хуже.

В сложные моменты жизни каждому из нас нужна поддержка. Но подобрать нужные слова бывает непросто. Мы не хотим ранить чужие чувства, не знаем, как подступиться, чувствуем себя неловко — и порой можем даже отстраниться от близкого человека.

Психолог Евгения Баскова рассказывает, как правильно поддерживать человека в тревожные времена.

Евгения Баскова клинический полимодальный психолог «Некоторым людям в трудные времена и правда “расковыривают” рану разговоры о проблемах, они предпочитают действовать молча. Другим же, напротив, нужна именно эмоциональная включенность. Чтобы найти способ, как поддержать именно вашего близкого, проще всего задать ему вопрос: “Что я могу сделать сейчас?”. Возможно, он ответит, и очень конкретно. Но бывают и случаи, когда человек сам не знает, как его нужно поддерживать, потому что такой опыт не был им испытан».

Именно для таких случаев есть универсальные способы поддержки. Психолог приводит несколько на выбор — из них можно найти тот, что подойдет именно вашему близкому человеку.

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Выслушать. Иногда это все, что нужно, – просто быть выслушанным. Ваша эмоциональная включенность в проблемы человека уже сама по себе целительна. Вы можете молчать, изредка кивать головой, чтобы давать понять в течение монолога, что вы рядом; Спросить, нужна ли помощь. Человек может в ответ попросить вас о чем-то. Может попросить обнять его или сделать что-то. Этим вопросом вы даете ему «зеленый свет» на проявление своей нуждаемости, что часто является табу — особенно для мужчин; Поинтересоваться самочувствием. «Как ты?», «Как ты себя чувствуешь?», «Как ты справляешься?» — самые подходящие вопросы для этого. Постарайтесь не спрашивать что-то вроде «Ты в порядке?». У человека в трудной ситуации нет сил объяснять, что это не так, и скорее всего он предпочтет согласиться — «да, все ок». Просто побыть рядом. Такой способ сработает, если ситуация, в которую попал близким, вам не знакома: «Я не знаю, что тебе сказать и какие подобрать слова, но я рядом». Не пропадать. Интересоваться человеком, если его сложности длятся длительное время. Сообщение с искренними словами поддержки и участия иногда может зарядить человека энергией на весь день.

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Как показывают опросы, большая часть россиян обращается за поддержкой не к психологам (к ним идут только 5%, то есть, 1 из 20 человек), а к близким людям. Каждый пятый (18%) делится своими проблемами с партнером, 13% — с друзьями, 12 — с родственниками. 1% ищет поддержки в социальных сетях, а 44% не обращается ни к кому, решая все в одиночку.

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Как не нужно поддерживать?

Но есть и «плохие» фразы, которые использовать не стоит. Люди часто говорят их, пытаясь ободрить близкого, но на самом деле такие слова только приносят вред, утверждает психолог Russian Traveler.

«Ты сильный, ты со всем справишься»

Для проживания своей боли как раз важно побыть слабыми. В ряде случаев, например при переживании утраты близкого, «силой» боль не преодолеть.

Для проживания своей боли как раз важно побыть слабыми. В ряде случаев, например при переживании утраты близкого, «силой» боль не преодолеть. «Не парься»

Если бы человек мог не париться, он бы это сделал. А сама по себе фраза внушает чувство стыда и ощущения, что человек «какой-то не такой».

Если бы человек мог не париться, он бы это сделал. А сама по себе фраза внушает чувство стыда и ощущения, что человек «какой-то не такой». «Всем сейчас непросто»

От того, что всем непросто, сложности конкретного человека не становятся меньше. И у всех разный запас устойчивости, об этом не стоит забывать.

От того, что всем непросто, сложности конкретного человека не становятся меньше. И у всех разный запас устойчивости, об этом не стоит забывать. «Улыбнись и думай о хорошем»

«Не употребляйте таких фраз, иначе сработает ровно наоборот, как и любое другое проявление “токсичного позитива”. Избегание негативных эмоций вредно для психики. Всем переживаниям важно дать свое время и место, — то есть, прожить их», — заключает Евгения Баскова.