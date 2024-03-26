авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Как поддержать близкого? Отвечает психолог

Фото: Unsplash

Эксперт рассказала, какие способы помогают, а какие делают еще хуже.

В сложные моменты жизни каждому из нас нужна поддержка. Но подобрать нужные слова бывает непросто. Мы не хотим ранить чужие чувства, не знаем, как подступиться, чувствуем себя неловко — и порой можем даже отстраниться от близкого человека.

Психолог Евгения Баскова рассказывает, как правильно поддерживать человека в тревожные времена. 

Именно для таких случаев есть универсальные способы поддержки. Психолог приводит несколько на выбор — из них можно найти тот, что подойдет именно вашему близкому человеку.

Фото: Unsplash
  1. Выслушать. Иногда это все, что нужно, – просто быть выслушанным. Ваша эмоциональная включенность в проблемы человека уже сама по себе целительна. Вы можете молчать, изредка кивать головой, чтобы давать понять в течение монолога, что вы рядом;
  2. Спросить, нужна ли помощь. Человек может в ответ попросить вас о чем-то. Может попросить обнять его или сделать что-то. Этим вопросом вы даете ему «зеленый свет» на проявление своей нуждаемости, что часто является табу — особенно для мужчин; 
  3. Поинтересоваться самочувствием. «Как ты?», «Как ты себя чувствуешь?», «Как ты справляешься?» — самые подходящие вопросы для этого. Постарайтесь не спрашивать что-то вроде «Ты в порядке?». У человека в трудной ситуации нет сил объяснять, что это не так, и скорее всего он предпочтет согласиться — «да, все ок».
  4. Просто побыть рядом. Такой способ сработает, если ситуация, в которую попал близким, вам не знакома: «Я не знаю, что тебе сказать и какие подобрать слова, но я рядом».
  5. Не пропадать. Интересоваться человеком, если его сложности длятся длительное время. Сообщение с искренними словами поддержки и участия иногда может зарядить человека энергией на весь день. 

Как показывают опросы, большая часть россиян обращается за поддержкой не к психологам (к ним идут только 5%, то есть, 1 из 20 человек), а к близким людям. Каждый пятый (18%) делится своими проблемами с партнером, 13% — с друзьями, 12 — с родственниками. 1% ищет поддержки в социальных сетях, а 44% не обращается ни к кому, решая все в одиночку.

Фото: Unsplash

Как не нужно поддерживать?

Но есть и «плохие» фразы, которые использовать не стоит. Люди часто говорят их, пытаясь ободрить близкого, но на самом деле такие слова только приносят вред, утверждает психолог Russian Traveler.

  • «Ты сильный, ты со всем справишься» 
    Для проживания своей боли как раз важно побыть слабыми. В ряде случаев, например при переживании утраты близкого, «силой» боль не преодолеть.
  • «Не парься»
    Если бы человек мог не париться, он бы это сделал. А сама по себе фраза внушает чувство стыда и ощущения, что человек «какой-то не такой».
  • «Всем сейчас непросто»
    От того, что всем непросто, сложности конкретного человека не становятся меньше. И у всех разный запас устойчивости, об этом не стоит забывать.
  • «Улыбнись и думай о хорошем» 

«Не употребляйте таких фраз, иначе сработает ровно наоборот, как и любое другое проявление “токсичного позитива”. Избегание негативных эмоций вредно для психики. Всем переживаниям важно дать свое время и место, — то есть, прожить их», — заключает Евгения Баскова.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024