Как подготовить дом к появлению щенка? Советы эксперта

Кинолог рассказал о шагах по созданию комфорта для питомца.

Тем, кто хочет завести щенка, нужно подготовить свой дом к появлению питомца, приобрести необходимый инвентарь и познакомиться со специалистами — об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Позаботьтесь об уюте.

По словам Владимира Голубева, прежде, чем щенок появится в доме, нужно сделать все, чтобы ему было комфортно. Питомцу необходимо обустроить уютное место, а также купить игрушки, корм, амуницию, средства и инструменты для ухода. Определите, где будут стоять собачьи миски — как минимум, две: для еды и воды.

Уберите опасные предметы.

Из помещения нужно убрать в укромные места все предметы, которые могут быть вредны и опасны для питомца. К ним относятся все хрупкие и бьющиеся предметы — например, стеклянные вазы — а также провода, лекарства и бытовая химия.

Оформите документы.

Какой бы ни была порода вашего питомца, вместе с ним обязательно нужно получить ветеринарный паспорт — в идеале, международного образца. В нем должны быть проставлены отметки о первичной вакцинации и даты обработки от паразитов.

Познакомьтесь с кинологами.

После появления щенка его хозяину может потребоваться помощь специалиста по дрессировке собак. По словам Владимира Голубева, один из вариантов для поиска хорошего специалиста — это обращение к заводчику, у которого приобретался щенок.

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