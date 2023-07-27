Как подготовить дом к появлению щенка? Советы эксперта

Кинолог рассказал о шагах по созданию комфорта для питомца.
Тем, кто хочет завести щенка, нужно подготовить свой дом к появлению питомца, приобрести необходимый инвентарь и познакомиться со специалистами — об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
- Позаботьтесь об уюте.
По словам Владимира Голубева, прежде, чем щенок появится в доме, нужно сделать все, чтобы ему было комфортно. Питомцу необходимо обустроить уютное место, а также купить игрушки, корм, амуницию, средства и инструменты для ухода. Определите, где будут стоять собачьи миски — как минимум, две: для еды и воды.
- Уберите опасные предметы.
Из помещения нужно убрать в укромные места все предметы, которые могут быть вредны и опасны для питомца. К ним относятся все хрупкие и бьющиеся предметы — например, стеклянные вазы — а также провода, лекарства и бытовая химия.
- Оформите документы.
Какой бы ни была порода вашего питомца, вместе с ним обязательно нужно получить ветеринарный паспорт — в идеале, международного образца. В нем должны быть проставлены отметки о первичной вакцинации и даты обработки от паразитов.
- Познакомьтесь с кинологами.
После появления щенка его хозяину может потребоваться помощь специалиста по дрессировке собак. По словам Владимира Голубева, один из вариантов для поиска хорошего специалиста — это обращение к заводчику, у которого приобретался щенок.
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