Как распознать инфаркт у себя или у родственника? Отвечает кардиолог

А еще врач рассказал, как защитить сердце, и какую роль в этом играют питание и спорт.

6 июля во всем мире отмечают День кардиолога. Кардиолог занимается изучением, диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, от которых сегодня страдает огромное количество населения. Russian Traveler пообщался с кандидатом медицинских наук Вячеславом Колиевым и задал ему три важных вопроса о том, как сохранить сердце здоровым и как распознать у себя и у близких опасные болезни и состояния.

1. Как сохранить здоровье сердца?

Поддержать здоровье сердца поможет физическая нагрузка — утренняя зарядка, пробежки, даже обычные прогулки пешком. Если вы ездите на общественном транспорте — выходите на одну-две остановки раньше и прогуливайтесь. Если на автомобиле — паркуйте его подальше от дома или работы. По возможности не ездите на лифте, а ходите по лестнице. Будьте активными всегда, когда можете.

Вячеслав Колиев врач-кардиолог, кандидат медицинских наук (АО «Медицина», клиника академика Ройтберга) Главная задача — внедрить эту активность в ежедневную привычку. Обычно я предлагаю выбрать любимый вид занятий, будь то скандинавская ходьба, плавание или что-то еще, что нравится пациенту и сможет стать его хобби. За счет этого будет повышаться выносливость и улучшаться физическое самочувствие, что позволит существенно улучшить прогнозы на следующие 10-20 лет.

Кстати, занятия физическими нагрузками помогают отказаться от курения длительным курильщикам, которые вели малоподвижный образ жизни. Активность способствует поддержанию нормальной массы тела, ведь проблема набора веса становится достаточно частой после отказа от курения. Причина в том, что никотин подавляет чувство аппетита, поэтому люди начинают заедать его отсутствие. Регулярная физическая активность нивелирует эти изменения в образе жизни.

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2. Как питание влияет на сердце?

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Питание напрямую влияет на здоровье сердца. К примеру, потребление фастфуда, полуфабрикатов, продуктов с большим содержанием консервантов, соли и трансжиров способствуют прогрессированию и развитию отосклероза, поражению сосудов. Соответственно, развиваются сердечно-сосудистые заболевания в виде ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов. В то же время, разнообразный рацион поможет сохранить сердце здоровым благодаря большому количеству «правильных» жиров, клетчатки и питательных веществ.

3. Какие признаки говорят о том, что у вас может быть инфаркт?

У инфаркта есть несколько предвестников. Прежде всего, это ощущение загрудинных болей при нагрузке в состоянии покоя. Боль обычно давящая, сжимающая или жгущего характера, которая купируется или проходит после прекращения нагрузки, либо после использования нитроглицерина.

Но иногда бывают и нетипичные проявления предвестников инфаркта. Например, появление значительной одышки при минимальной нагрузке или снижение переносимости нагрузок при отсутствии весомых причин — изменений веса или наличия сопутствующих заболеваний.

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«Если мы хотим исключить бессимптомные формы вестников инфаркта, то нужно делать регулярные исследования функций сердца и сосудов посредством наблюдения у кардиолога и проведения плановых лабораторных и инструментальных исследований», — Вячеслав Колиев.

По статистике, четыре из пяти смертей от сердечно-сосудистых заболеваний происходят в результате инфаркта и инсульта, причем треть из этих случаев носит преждевременный характер и отмечается среди людей в возрасте 40-45 лет, преимущественно у мужчин. Поэтому важно следить за уровнем холестерина в крови, вести здоровый активный образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию.