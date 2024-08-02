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Как правильно хранить разрезанный арбуз

Фото: Nik / Unsplash

Без этого сочного красного плода не обходится ни одно лето. Арбуз - важный источник витаминов, пектина и клетчатки, а еще отличное мочегонное средство.

Но как и любой растительный продукт, арбуз имеет свойство быстро портиться. По словам главы Союза дачников Подмосковья и депутата Госдумы Никиты Чаплина, чтобы продлить жизнь нарезанного арбуза, его следует плотно завернуть в пищевую пленку или поместить в герметичный контейнер. 

Эти действия предотвращают потерю влаги и позволят наслаждаться сочным вкусом арзуба ещё в течение трех-четырех дней. Также пищевая плёнка и контейнер предотвратят впитывание посторонних запахов.

По словам гастроэнтерологов, арбуз является важным источником лизина, который улучшает усвоение кальция и поддерживает эластичность сосудов, восстановление тканей. Треонин в составе мякоти плода влияет на синтез белков, а аргинин способствует качественному росту детей. 

Однако стоит помнить, что несмотря на эти полезные качества и на то, что в арбузе содержатся витамины группы B и аскорбиновая кислота, в нём также очень много сахара и для диабетиков он опасен. Помимо этого, арбузы противопоказаны людям с тяжелой сердечной и почечной недостаточностью. А вот для желающих провести разгрузочный день или сесть на диету, этот плод будет как нельзя кстати.

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