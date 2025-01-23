Как празднуют китайский Новый год в Москве

28 января в столице во второй раз откроется популярный фестиваль «Китайский Новый год в Москве».

Впервые культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» станет одной из официальных площадок праздника – вместе с Манежной площадью, ВДНХ, Московским зоопарком и другими популярными локациями.

На протяжении недели парк будет украшен в традиционном китайском стиле, для гостей пройдет ряд мероприятий, где они смогут узнать больше о культуре и истории Поднебесной и познакомиться с яркими традициями дружественной страны.

Гостей ждет уникальный перформанс «Парад огненного дракона», танцевально-интерактивное шоу «Королевский змей», выступления ходулистов, китайское барабанное шоу, мастер-классы по созданию традиционных китайских фонариков и каллиграфии и многое другое.

Торжественное открытие фестиваля «Китайский Новый год в Москве» в «Острове Мечты» состоится 1 февраля в 14:00.

Праздничные мероприятия пройдут в пространстве городского променада и на площади «Москва» 1, 2, 8 и 9 февраля. Все мероприятия бесплатные, а вход свободный.

Реклама

Китай – одно из перспективных направлений для развития иностранного туризма, лидер среди стран дальнего зарубежья по числу путешественников, посещающих Москву. Прошлое празднование Китайского нового года в Москве посетили более 700 тысяч человек. Свыше 300 событий фестиваля прошло в ключевых туристических зонах столицы.