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Как россияне готовятся к плавательному сезону: спрос на инструкторов вырос почти вдвое

Чтобы спортсменов можно было увидеть издалека, на некоторых соревнованиях используют буй

Конец мая, традиционно, начало плавательного сезона. Как утверждает исследование «Авито», пятая часть россиян предпочитает заниматься плаванием на открытом воздухе.

Самый большой скачок спроса на услуги профессиональных инструкторов по плаванию произошёл в Ижевске. В столице Удмуртии начали обращаться к услугам инструкторов по плаванию в 8 раз чаще.

Ну а, к примеру, в Челябинске же спрос почти не изменился за год. В целом же спрос россиян на услуги инструкторов по плаванию за год вырос почти на 40%. Инструкторы отвечают спросу повышением предложения на те же 40%.

Помимо привычных объявлений от инструкторов по плаванию, на платформе предлагают свои услуги тренеры по серфингу. В России эта услуга не такая популярная – в силу климатических особенностей, однако рынок развивается, и специалисты все чаще предлагают свои услуги.

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