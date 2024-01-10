Как сервис Google Earth помог найти мужчину, пропавшего 22 года назад

Искать надо было под водой, но никто не догадывался!

7 ноября 1997 года в штате Флорида бесследно пропал 40-летний Уильям Молдт. Вечером он позвонил своей подруге из бара и сообщил, что скоро будет дома, но так и не вернулся. Мужчину последний раз видели живым, когда он садился в свою машину и, по словам очевидцев, он не выглядел пьяным.

После исчезновения Уильяма родные обратились в полицию, но до 2019 года о его судьбе ничего не было известно. Тайна была раскрыта в августе благодаря сервису Google Earth: рассматривая снимки района, один из местных жителей заметил, что в резервуаре для сточных вод, вокруг которого располагались дома, находится автомобиль.

Он связался с владельцами здания, и те удивились, что у них «на заднем дворе есть машина», однако послали беспилотник и убедились, что это так. На место прибыли полицейские, которые извлекли из воды машину. Это оказался белый седан Saturn 1994 года выпуска – утопленный в мутном пруду за домом. Вот на таком автомобиле уехал из дома Уильям.

Седан Saturn

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Внутри было найден скелет, а затем экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Молдту.

Более 20 лет автомобиль оставался полностью скрытым от глаз под водой, между тем, при съемке сверху со спутников машина оказалась отчетливо видна, несмотря на то, что разглядеть с земли ее было невозможно.

Фото: Google Earth

Район, где был обнаружены останки, в 1997 году находился на стадии строительства, однако водоем на тот момент уже существовал. Полиция предполагает, что американец не справился с управлением и въехал в воду. Силуэт автомобиля просматривался на Google-картах с 2007 года – просто никто на него не обращал внимания.